Долар продовжує падати, євро почав рости: курс валют в Україні на 8 жовтня

Свіжий курс валют на 8 жовтня опублікував Нацбанк

Станом на ранок пʼятниці, 8 жовтня, долар продовжує втрачати позиції щодо української гривні. Така ситуація з курсом долара спостерігається вже кілька днів поспіль, при цьому євро після падіння вдалося трохи вирости у ціні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, за добу американський долар відносно гривні подешевшав на дві копійки, при цьому євро подорожчав на дві копійки. Польський злотий виріс у ціні на 7 копійок, російський рубль подорожчав на 3 копійки, а фунт стерлінгів зріс на дві копійки.

Курс основних валют в Україні у пʼятницю має наступний вигляд:

1 долар США — 26,33 грн (днем раніше — 26,35);

1 євро — 30,43 грн (днем раніше — 30,41);

1 злотий = 6,69 (до цього — 6,62);

10 російських рублів — 3,66 грн (напередодні — 3,63);

1 фунт стерлінгів — 35, 81 (до цього — 35,79)

Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:

Дані НБУ

Дані НБУ

Дані НБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна на газ у Європі перевищила 1600 доларів за тисячу кубів, тим самим побивши історичний максимум.