Долар продовжує падати, євро почав рости: курс валют в Україні на 8 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 12
Свіжий курс валют на 8 жовтня опублікував Нацбанк
Станом на ранок пʼятниці, 8 жовтня, долар продовжує втрачати позиції щодо української гривні. Така ситуація з курсом долара спостерігається вже кілька днів поспіль, при цьому євро після падіння вдалося трохи вирости у ціні.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так, за добу американський долар відносно гривні подешевшав на дві копійки, при цьому євро подорожчав на дві копійки. Польський злотий виріс у ціні на 7 копійок, російський рубль подорожчав на 3 копійки, а фунт стерлінгів зріс на дві копійки.
Курс основних валют в Україні у пʼятницю має наступний вигляд:
- 1 долар США — 26,33 грн (днем раніше — 26,35);
- 1 євро — 30,43 грн (днем раніше — 30,41);
- 1 злотий = 6,69 (до цього — 6,62);
- 10 російських рублів — 3,66 грн (напередодні — 3,63);
- 1 фунт стерлінгів — 35, 81 (до цього — 35,79)
Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна на газ у Європі перевищила 1600 доларів за тисячу кубів, тим самим побивши історичний максимум.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-