Рус

Долар продовжує падати, євро почав рости: курс валют в Україні на 8 жовтня

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Курс валют на п'ятницю, 8 жовтня
Курс валют на п'ятницю, 8 жовтня

Свіжий курс валют на 8 жовтня опублікував Нацбанк

Станом на ранок пʼятниці, 8 жовтня, долар продовжує втрачати позиції щодо української гривні. Така ситуація з курсом долара спостерігається вже кілька днів поспіль, при цьому євро після падіння вдалося трохи вирости у ціні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, за добу американський долар відносно гривні подешевшав на дві копійки, при цьому євро подорожчав на дві копійки. Польський злотий виріс у ціні на 7 копійок, російський рубль подорожчав на 3 копійки, а фунт стерлінгів зріс на дві копійки.

Курс основних валют в Україні у пʼятницю має наступний вигляд:

  • 1 долар США — 26,33 грн (днем раніше — 26,35);
  • 1 євро — 30,43 грн (днем раніше — 30,41);
  • 1 злотий = 6,69 (до цього — 6,62);
  • 10 російських рублів — 3,66 грн (напередодні — 3,63);
  • 1 фунт стерлінгів — 35, 81 (до цього — 35,79)

Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:

Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ
Дані НБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна на газ у Європі перевищила 1600 доларів за тисячу кубів, тим самим побивши історичний максимум.

Теги:
#Україна #НБУ #Курс валют
CoronaVac здатна підготувати організм до зустрічі з коронавірусом
Суспільство
Не Pfizer: імунолог назвав вакцину, яка може вберегти від важких форм ковіду
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
CoronaVac здатна підготувати організм до зустрічі з коронавірусом
Не Pfizer: імунолог назвав вакцину, яка може вберегти від важких форм ковіду
Дата публікації
Категорія
Депутати поки не проголосували за нового голову
Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні зробили обов'язковою для деяких категорій
В Україні офіційно вводиться обов'язкова вакцинація: кому це потрібно і що буде за відмову
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Зустріч Зеленського з Путіним: яку гру затіяла Москва, озвучивши питання для переговорів?
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було