Долар і євро продовжують падати: курс валют в Україні на 7 жовтня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют в Україні.

У четвер американський долар і євро продовжують демонструвати падіння відносно української національної валюти.

Про це йдеться в щоденному зведенні Національного банку України.

За даними регулятора станом на 7 жовтня долар США втратив у вартості ще 7 копійок, а євро і зовсім впало на 24 копійки.

Таким чином з початку жовтня долар в Україні подешевшав на значних 26 копійок, а з початку осені — на цілих 54.

Майже 4 копійки втратив у вартості польський злотий, а британський фунт стерлінгів просів на 21 копійку.

Таким чином курс основних валют в Україні виглядає так:

1 долар США = 26,3503 грн;

1 євро = 30,4135 грн;

1 злотий = 6,6273 грн;

10 російських рублів = 3,6377 грн;

1 фунт стерлінгів = 35,7929 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют в Україні на 7 жовтня

Як повідомлялося раніше, у ДФС закінчують роботу над пропозиціями щодо законопроєкту, яким буде запропоновано жорсткіше контролювати тіньові доходи українців. Зокрема податківцям пропонують дати можливості використовувати непрямі фіскальні методи для відстеження витрат жителів країни. Це дозволить їм простіше знаходити "ухильників" і обкласти їх новим податком.