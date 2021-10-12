Доллар и евро незначительно подорожали: курс валют в Украине на 12 октября
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НБУ обнародовал актуальный курс валют на вторник.
Во вторник, 12 октября, доллар США и евро продолжают расти в цене относительно украинской гривны.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным банком Украины.
Согласно данным регулятора, незначительное подорожание доллара почти на одну копейку позволило ему достичь в цене 26,36 гривны, тем временем евро набрало в стоимости чуть более двух копеек.
На 4 копейки подорожал и польский злотый, примерно такие же показатели продемонстрировал и британский фунт стерлингов.
Таким образом по состоянию на вторник курс основных иностранных валют установлен на следующем уровне:
- 1 доллар США = 26,36 грн;
- 1 евро = 30,5012 грн;
- 1 злотый = 6,6504 грн;
- 10 российских рублей = 3,6758 грн;
- 1 фунт стерлингов = 35,9458 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
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