Доллар и евро незначительно подорожали: курс валют в Украине на 12 октября

НБУ обнародовал актуальный курс валют на вторник.

Во вторник, 12 октября, доллар США и евро продолжают расти в цене относительно украинской гривны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным банком Украины.

Согласно данным регулятора, незначительное подорожание доллара почти на одну копейку позволило ему достичь в цене 26,36 гривны, тем временем евро набрало в стоимости чуть более двух копеек.

На 4 копейки подорожал и польский злотый, примерно такие же показатели продемонстрировал и британский фунт стерлингов.

Таким образом по состоянию на вторник курс основных иностранных валют установлен на следующем уровне:

1 доллар США = 26,36 грн;

1 евро = 30,5012 грн;

1 злотый = 6,6504 грн;

10 российских рублей = 3,6758 грн;

1 фунт стерлингов = 35,9458 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине на 12 октября

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