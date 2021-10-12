Укр

Доллар и евро незначительно подорожали: курс валют в Украине на 12 октября

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Курс валют
Курс валют

НБУ обнародовал актуальный курс валют на вторник.

Во вторник, 12 октября, доллар США и евро продолжают расти в цене относительно украинской гривны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным банком Украины.

Согласно данным регулятора, незначительное подорожание доллара почти на одну копейку позволило ему достичь в цене 26,36 гривны, тем временем евро набрало в стоимости чуть более двух копеек.

На 4 копейки подорожал и польский злотый, примерно такие же показатели продемонстрировал и британский фунт стерлингов.

Таким образом по состоянию на вторник курс основных иностранных валют установлен на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,36 грн;
  • 1 евро = 30,5012 грн;
  • 1 злотый = 6,6504 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6758 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,9458 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине на 12 октября
Курс валют в Украине на 12 октября

Как сообщалось ранее, мир вошел в период глобального энергетического кризиса, вследствие которого значительно подскочили цены на нефть, газ и уголь. Эксперты рассказали "Телеграфу", что это неизбежно отразится на стоимости практически всех товаров и услуг.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Курс валют
Главные события дня
Украина
Итоги дня 11 октября: похороны нардепа Полякова, угрозы Вирастюку, арест Медведчука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 11 октября: похороны нардепа Полякова, угрозы Вирастюку, арест Медведчука
Дата публикации
Категория
Ситуация с Covid-19 в Украине ухудшается
Готовимся к локдауну? Что не так с темпами заболевания коронавирусом в Украине
Дата публикации
Категория
Газ потянет за собой рост цен на все
Подорожает почти все: как рост цен на газ ударит по кошелькам украинцев
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется
Дата публикации
Категория
С нардепом прощались в помещении филармонии
В Чернигове попрощались с нардепом Антоном Поляковым: без скандалов не обошлось (фото, видео)