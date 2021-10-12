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Долар і євро незначно подорожчали: курс валют в Україні на 12 жовтня

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
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Курс валют
Курс валют

НБУ оприлюднив актуальний курс валют на вівторок.

У вівторок, 12 жовтня, долар США і євро продовжують рости в ціні щодо української гривні.

Про це свідчать дані, оприлюднені Національним банком України.

Згідно з даними регулятора, незначне подорожчання долара майже на одну копійку дозволило йому досягти в ціні 26,36 гривні, тим часом євро набрало у вартості трохи більше двох копійок.

На 4 копійки подорожчав і польський злотий, приблизно такі ж показники продемонстрував і британський фунт стерлінгів.

Таким чином станом на вівторок курс основних іноземних валют встановлений на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,36 грн;
  • 1 євро = 30,5012 грн;
  • 1 злотий = 6,6504 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6758 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,9458 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют в Україні на 12 жовтня
Курс валют в Україні на 12 жовтня

Як повідомлялося раніше, світ увійшов в період глобальної енергетичної кризи, внаслідок якого значно підскочили ціни на нафту, газ і вугілля. Експерти розповіли "Телеграфу", що це неминуче відіб’ється на вартості практично всіх товарів і послуг.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Курс валют
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