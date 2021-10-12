Долар і євро незначно подорожчали: курс валют в Україні на 12 жовтня
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НБУ оприлюднив актуальний курс валют на вівторок.
У вівторок, 12 жовтня, долар США і євро продовжують рости в ціні щодо української гривні.
Про це свідчать дані, оприлюднені Національним банком України.
Згідно з даними регулятора, незначне подорожчання долара майже на одну копійку дозволило йому досягти в ціні 26,36 гривні, тим часом євро набрало у вартості трохи більше двох копійок.
На 4 копійки подорожчав і польський злотий, приблизно такі ж показники продемонстрував і британський фунт стерлінгів.
Таким чином станом на вівторок курс основних іноземних валют встановлений на наступному рівні:
- 1 долар США = 26,36 грн;
- 1 євро = 30,5012 грн;
- 1 злотий = 6,6504 грн;
- 10 російських рублів = 3,6758 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 35,9458 грн.
З повним списком можна ознайомитися нижче:
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