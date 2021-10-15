Военные базы, корабли и ракетное вооружение: посол рассказал, чем Великобритания поможет Украине (видео)

Великобритания передаст Украине уникальную технологию по производству военных кораблей по стандартам НАТО

В прошлом году Украина и Великобритания подписали меморандум, согласно которому наша страна получит до 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.) для британско-украинских торговых контрактов. Благодаря данному соглашению уже в ближайшее время Украине удастся преобразить Военно-морские силы, которые существенно пострадали после оккупации Крыма Россией и ЧП с "Балтой".

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, информирует ТК "Дом".

По словам дипломата, в ближайшее время Украина купит за эти деньги два корабля для ВМС Украины, а также начнет строить два совершенно новых порта. Кроме того, начнется производство нескольких кораблей меньшего класса по стандартам НАТО.

"Сначала их построят в Британии, затем технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, позволит поддержать местный и общий бюджеты", — говорит Пристайко.

Что же касается готовых кораблей, это будут британские тральщики, которые позволят обезопасить берег Черного моря от минной угрозы.

Пристайко также анонсировал строительство двух баз ВМС на Черном и Азовском морях. И, по его словам, все это будет осуществляться в рамках большого проекта, который покроет сумма кредита от Великобритании.

Напомним, в Турции состоялась церемония закладки киля корабля класса "корвет", который строят для нужд украинской армии.