Военные базы, корабли и ракетное вооружение: посол рассказал, чем Великобритания поможет Украине (видео)
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Великобритания передаст Украине уникальную технологию по производству военных кораблей по стандартам НАТО
В прошлом году Украина и Великобритания подписали меморандум, согласно которому наша страна получит до 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.) для британско-украинских торговых контрактов. Благодаря данному соглашению уже в ближайшее время Украине удастся преобразить Военно-морские силы, которые существенно пострадали после оккупации Крыма Россией и ЧП с "Балтой".
Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, информирует ТК "Дом".
По словам дипломата, в ближайшее время Украина купит за эти деньги два корабля для ВМС Украины, а также начнет строить два совершенно новых порта. Кроме того, начнется производство нескольких кораблей меньшего класса по стандартам НАТО.
"Сначала их построят в Британии, затем технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, позволит поддержать местный и общий бюджеты", — говорит Пристайко.
Что же касается готовых кораблей, это будут британские тральщики, которые позволят обезопасить берег Черного моря от минной угрозы.
Пристайко также анонсировал строительство двух баз ВМС на Черном и Азовском морях. И, по его словам, все это будет осуществляться в рамках большого проекта, который покроет сумма кредита от Великобритании.
Напомним, в Турции состоялась церемония закладки киля корабля класса "корвет", который строят для нужд украинской армии.
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