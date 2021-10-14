ЧП с "Балтой": аварийный корабль ВМС буксируют в порт
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Авария корабля произошла 13 октября неподалеку от острова Змеиный.
Тонущий в Черном море украинский корабль U-811 "Балта" тащат в Одессу. Моряков с корабля, которые не участвуют в ликвидации аварийной ситуации, перевезли на берег. Их место заняли члены аварийно-спасательного отряда. Сообщалось, что судно получило повреждения, у него затоплены несколько отсеков.
Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в Facebook.
Корабль сопровождают другие суда ВМС Вооруженных сил Украины. Моряки, которых вывезли с судна, чувствуют себя хорошо.
Причиной аварийной ситуации, по предварительной информации, стали погодные условия. На месте аварии были двухметровые волны. ЧП произошло в акватории острова Змеиный днем 13 октября.
Корабль "Балта" был построен 34 года назад, но в прошлом ноябре прошел досрочный ремонт. Он длиной 70 метров.
Ранее "Телеграф" писал, что на корабле плывущем в Бангладеше умерли два украинских моряка.
Также сообщалось, что в Белом море затонул частный корабль, спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями.