ЧП с "Балтой": аварийный корабль ВМС буксируют в порт

Авария корабля произошла 13 октября неподалеку от острова Змеиный.

Тонущий в Черном море украинский корабль U-811 "Балта" тащат в Одессу. Моряков с корабля, которые не участвуют в ликвидации аварийной ситуации, перевезли на берег. Их место заняли члены аварийно-спасательного отряда. Сообщалось, что судно получило повреждения, у него затоплены несколько отсеков.

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в Facebook.

Корабль сопровождают другие суда ВМС Вооруженных сил Украины. Моряки, которых вывезли с судна, чувствуют себя хорошо.

Причиной аварийной ситуации, по предварительной информации, стали погодные условия. На месте аварии были двухметровые волны. ЧП произошло в акватории острова Змеиный днем 13 октября.

Между островом и Одессой 142 километра

Корабль "Балта" был построен 34 года назад, но в прошлом ноябре прошел досрочный ремонт. Он длиной 70 метров.

Ранее "Телеграф" писал, что на корабле плывущем в Бангладеше умерли два украинских моряка.

Также сообщалось, что в Белом море затонул частный корабль, спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями.