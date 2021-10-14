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НП з "Балтою": аварійний корабель ВМС буксирують в порт

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Судно "Балта".
Судно "Балта".

Аварія корабля сталася 13 жовтня неподалік від острова Зміїний.

Потопаючий в Чорному морі український корабель U-811 "Балта" тягнуть до Одеси. Моряків з корабля, які не беруть участі в ліквідації аварійної ситуації, перевезли на берег. Їх місце зайняли члени аварійно-рятувального загону. Повідомлялося, що судно отримало пошкодження, у нього затоплені кілька відсіків.

Про це повідомляють Військово-морські сили України в Facebook.

Корабель супроводжують інші судна ВМС Збройних сил України. Моряки, яких вивезли з судна, почуваються добре.

Причиною аварійної ситуації, за попередньою інформацією, стали погодні умови. На місці аварії були двометрові хвилі. Надзвичайна подія сталася в акваторії острова Зміїний вдень 13 жовтня.

Між островом і Одесою 142 кілометри
Між островом і Одесою 142 кілометри

Корабель "Балта" був побудований 34 роки тому, але в минулому листопаді пройшов достроковий ремонт. Він довжиною 70 метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що на кораблі, який пливе в Бангладеші померли двоє українських моряків.

Також повідомлялося, що в Білому морі затонув приватний корабель, рятувальна операція ускладнювалася несприятливими погодними умовами.

Теги:
#Чорне море #Корабель #Балта
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