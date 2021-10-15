Військові бази, кораблі і ракетне озброєння: посол розповів, чим Великобританія допоможе Україні (відео)

Великобританія передасть Україні унікальну технологію з виробництва військових кораблів за стандартами НАТО

У минулому році Україна і Великобританія підписали меморандум, згідно з яким наша країна отримає до 2,5 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд дол.) для британсько-українських торгових контрактів. Завдяки даній угоді вже найближчим часом Україні вдасться поліпшити Військово-морські сили, які суттєво постраждали після окупації Криму Росією і НП з "Балтою".

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України у Великобританії Вадим Пристайко, інформує ТК "Дім".

За словами дипломата, найближчим часом Україна купить за ці гроші два корабля для ВМС України, а також почне будувати два абсолютно нових порти. Крім того, почнеться виробництво декількох кораблів меншого класу за стандартами НАТО.

"Спочатку їх побудують в Британії, потім технологію передадуть разом з виробництвом на українські верфі, що дозволить залучити наших робітників на місцях, дозволить підтримати місцевий і загальний бюджети", — говорить Пристайко.

Що ж стосується готових кораблів, це будуть британські тральщики, які дозволять убезпечити берег Чорного моря від мінної загрози.

Пристайко також анонсував будівництво двох баз ВМС на Чорному та Азовському морях. І, за його словами, все це буде здійснюватися в рамках великого проекту, який покриє сума кредиту від Великобританії.

Нагадаємо, в Туреччині відбулася церемонія закладки кіля корабля класу "корвет", який будують для потреб української армії.