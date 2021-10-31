Microsoft стала самой ценной компанией в мире: что произошло с Apple

Выпуск нового iPhone не помог Apple удержать позиции

Компания Apple Inc. лишилась звания самой ценной публичной компании в мире, уступив место Microsoft Corp. – в пятницу акции производителя iPhone упали примерно на 2%.

Об этом сообщает Reuters.

Apple сократила продажи на 6 млрд долл. в четвертом финансовом квартале из-за постоянных проблем в глобальной цепочке поставок. Генеральный директор компании Тим Кук сказал, что влияние будет еще хуже в текущем квартале на фоне праздничных продаж.

Акции Apple упали на 1,8% к концу сессии – до 149,80 долл., что дало компании рыночную капитализацию в 2,48 трлн долл. В то же время акции Microsoft выросли на 2,2% до рекордного уровня в 331,62 долл., завершив сессию с рыночной капитализацией в 2,49 трлн долл.

Apple, которая за эти годы выкупила акции на сумму 421,7 млрд долл., объявила о массовом выкупе акций на 90 млрд долл. в апреле. В результате пул акций, находящихся в обращении, продолжает сокращаться, и компания завершила свой четвертый финансовый квартал с 16,4 млрд акций.

Акции Microsoft выросли на 49% в этом году, а вызванный пандемией спрос на ее облачные сервисы привел к росту продаж. Акции Apple в этом году выросли всего на 13%.

Рыночная стоимость акций Apple обогнала акции Microsoft в 2010 году, поскольку производство iPhone сделало ее ведущей в мире компанией по производству гаджетов. Компании по очереди становились самым ценным бизнесом Уолл-стрит в последние годы, а Apple удерживала этот титул со средины 2020 года.

Аналитики говорят, что Apple хорошо справилась с проблемой цепочки поставок, но, скорее всего, ее производительность будет снижаться, когда начнется сезон отпусков.

В свою очередь Microsoft во вторник прогнозирует сильное завершение календарного года. Правда, в компании ожидают, что проблемы в цепочке поставок будут по-прежнему преследовать их ключевые подразделения, такие как компании, производящие ноутбуки Surface и игровые консоли Xbox.

Напомним, Microsoft и Google обвинили российских хакеров в массовых кибератаках.