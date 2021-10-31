Microsoft стала найціннішою компанією у світі: що сталося з Apple

Випуск нового iPhone не допоміг Apple утримати позиції

Компанія Apple Inc втратила звання найціннішої публічної компанії у світі, поступившись місцем Microsoft Corp – у п’ятницю акції виробника iPhone впали приблизно на 2%.

Про це повідомляє Reuters.

Apple скоротила продажі на 6 млрд дол. у четвертому фінансовому кварталі через постійні проблеми у глобальному ланцюжку поставок. Генеральний директор компанії Тім Кук сказав, що вплив буде ще гіршим у поточному кварталі на тлі святкових продажів.

Акції Apple впали на 1,8% до кінця сесії – до 149,80 дол., що дало компанії ринкову капіталізацію 2,48 трлн дол. Водночас акції Microsoft зросли на 2,2% до рекордного рівня 331,62 дол. дол., завершивши сесію з ринковою капіталізацією в 2,49 трлн дол.

Apple, яка за ці роки викупила акції на суму 421,7 млрд дол., оголосила про масовий викуп акцій на 90 млрд дол. у квітні. В результаті пул акцій, що перебувають у обігу, продовжує скорочуватися, і компанія завершила свій четвертий фінансовий квартал із 16,4 млрд акцій.

Акції Microsoft виросли на 49% цього року, а викликаний пандемією попит на її хмарні послуги призвів до зростання продажів. Акції Apple цього року зросли лише на 13%.

Ринкова вартість акцій Apple випередила акції Microsoft у 2010 році, оскільки виробництво iPhone зробило її провідною у світі компанією з виробництва гаджетів. Компанії по черзі ставали найціннішим бізнесом Уолл-стріт в останні роки, а Apple утримувала цей титул із середини 2020 року.

Аналітики кажуть, що Apple добре впоралася з проблемою ланцюжка поставок, але, швидше за все, її продуктивність знижуватиметься, коли розпочнеться сезон відпусток.

У свою чергу, Microsoft у вівторок прогнозує сильне завершення календарного року. Правда, в компанії очікують, що проблеми в ланцюжку поставок, як і раніше, переслідуватимуть їх ключові підрозділи, такі як компанії, що виробляють ноутбуки Surface та ігрові консолі Xbox.

Нагадаємо, Microsoft та Google звинуватили російських хакерів у масових кібератаках.