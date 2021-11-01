Подорожает всё: экономист дал неутешительный прогноз для Украины

Алексей Кущ рассказал, какие продукты и почему подорожают в нашей стране в ближайшее время

Осень 2021 года бросила достаточно много серьезных вызовов перед нашей страной и ее гражданами.

Эксперты рассказали "Телеграфу", как Украина будет решать проблемные вопросы в ближайшее время и насколько реально это сделать.

Что касается экономики Украины, то все процессы происходят на фоне раскручивающейся инфляции, отметил в комментарии для «Телеграфа» финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ. Он полагает, то в ноябре легче не станет.

По мнению экономиста, подорожание энергетических ресурсов (газа и угля) потянет за собой рост цен на все товары, которые так или иначе с этим связаны. Алексей Кущ говорит, что те же государственные элеваторы из-за высоких цен на газ не могут качественно просушивать зерно – и вынуждены повышать тарифы за его хранение.

Точно так же – хлебопекарни, хлебозаводы из-за отпускных цен на газ будут повышать цены на свою продукцию.

"Хлеб станет точно дороже. Процентов на 10-15% минимум. Также из-за роста цен на газ взлетят цены на всё, что связно с комбикормами. Это яйца, частично курятина. Плюс – все тепличные овощи", – говорит экономист.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, почему в Украине дорожает алкоголь. В Минэкономики заявили, что уже разработали проект постановления о минимальных розничных ценах и теперь его должны подписать все заинтересованные ЦОИВ.