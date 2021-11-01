Подорожчає все: економіст дав невтішний прогноз для України

Олексій Кущ розповів, які продукти та чому подорожчають у нашій країні найближчим часом

Осінь 2021 року кинула чимало серйозних викликів перед нашою країною.

Експерти розповіли "Телеграфу", як Україна вирішуватиме проблемні питання найближчим часом і наскільки реально це зробити.

Що стосується економіки України, то всі процеси відбуваються на тлі інфляції, що розкручується, зазначив у коментарі для «Телеграфа» фінансовий експерт, економіст Олексій Кущ. Він вважає, що в листопаді легше не стане.

На думку економіста, подорожчання енергетичних ресурсів (газу та вугілля) потягне за собою зростання цін на всі товари, які так чи інакше з цим пов’язані.

Олексій Кущ каже, що ті ж самі державні елеватори через високі ціни на газ не можуть якісно просушувати зерно – і змушені підвищувати тарифи за його зберігання. Так само – хлібопекарні, хлібозаводи через відпускні ціни на газ підвищуватимуть ціни на свою продукцію.

"Хліб стане точно дорожчим. Відсотків на 10-15% мінімум. Також через зростання цін на газ злетять ціни на все, що пов’язано з комбікормами. Це яйця, частково курятина. Плюс – усі тепличні овочі", – каже економіст.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, чому в Україні дорожчає алкоголь. У Мінекономіки заявили, що вже розробили проект постанови щодо мінімальних роздрібних цін і тепер його мають підписати всі зацікавлені ЦОВВ.