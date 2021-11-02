Компанию Rozetka могут купить иностранцы: что известно

По разным подсчетам, стоимость Rozetka может составлять от 600 млн долл. до 889 млн долл.

Казахстанская компания Kaspi.kz ведет переговоры о покупке крупного украинского онлайн-ритейлера Rozetka. Об этом сообщает AIN.UA.

Кроме одноименного предприятия и маркетплейса в состав Rozetka входит группа компаний EVO (Prom.ua и другие). По данным исследовательской компании Molfar, Due diligence – оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансового состояния и положения на рынке – проводит юридическая компания Avellum. Эта же юрфирма сопровождала сделки Kaspi.kz c Portmone, Rozetka и EVO и еще несколько сделок венчурного фонда Horizon Capital.

В то же время издание акцентирует внимание на том, что стороны потенциальную сделку пока не комментируют, также однозначно нельзя сказать, что планируется покупка именно Rozetka.

Предположение о том, что речь идет о сделке Kaspi.kz c Rozetka исходит из того, что именно этот бренд является одним из самых дорогих и известных в Украине. Сайт предприятия входит в топ-10 в нашей стране.

Выручка компании составляет 18 млрд грн, или около 670 млн долл.

Напомним, фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.