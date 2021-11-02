Компанію Rozetka можуть придбати іноземці: що відомо

За різними підрахунками, вартість Rozetka може становити від 600 млн. дол. до 889 млн. дол.

Казахстанська компанія Kaspi.kz веде переговори щодо купівлі великого українського онлайн-рітейлера Rozetka. Про це повідомляє AIN.UA.

Окрім однойменного підприємства та маркетплейсу до складу Rozetka входить група компаній EVO (Prom.ua та інші). За даними дослідницької компанії Molfar, Due diligence – оцінку інвестиційних ризиків, незалежну оцінку об’єкта інвестування, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану та становища на ринку – проводить юридична компанія Avellum. Ця ж юрфірма супроводжувала угоди Kaspi.kz з Portmone, Rozetka та EVO та ще кілька угод венчурного фонду Horizon Capital.

У той же час видання акцентує увагу на тому, що сторони потенційної угоди поки не коментують, також однозначно не можна сказати, що планується купівля саме Rozetka.

Припущення про те, що йдеться про угоду Kaspi.kz c Rozetka виходить із того, що саме цей бренд є одним із найдорожчих та найвідоміших в Україні. Сайт підприємства входить до топ-10 у нашій країні.

Виторг компанії становить 18 млрд грн, або близько 670 млн дол.

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