В Кабмине нашли, откуда взять уголь для прохождения отопительного сезона

Шмыгаль говорит, что деньги на закупку угля в Украины есть.

Украина договорилась с США о поставках угля и первая партия должна прибыть в третьей декаде ноября.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

Он указал, что первый корабль привезет уголь в Украину для нужд "Центрэнерго" уже на следующей неделе.

"Деньги для этого есть", — сказал он и добавил, что также обсуждались поставки топлива в декабре, январе и феврале.

Помимо того, говорит он, о поставках угля смогли договориться и другие компании, которые входят в украинскую энергетическую сеть.

Кроме того, он подтвердил информацию, что Украина начала закупать уголь у Казахстана, однако из-за блокировок транзита Россией, его будут доставлять не железнодорожным, а морским путем через Тамань.

Шмыгаль также подчеркнул, что нехватка угля наблюдается во всем мире, поскольку из-за резкого выхода из локдауна, добывающие компании не успели нарастить производство.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября 2021 года Россия официально остановила поставки угля в Украину.

"Телеграф" в свою очередь поинтересовался мнением экспертов, которые рассказали о том, действительно ли Украина может остаться без энергии и тепла зимой.