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У Кабміні знайшли, звідки взяти вугілля для проходження опалювального сезону

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вугілля Новина оновлена 20 листопада 2021, 22:04
Вугілля

Шмигаль каже, що гроші на закупівлю вугілля в Україні є.

Україна домовилася зі США про постачання вугілля і перша партія має прибути у третій декаді листопада.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що перший корабель привезе вугілля в Україну для потреб "Центренерго" вже наступного тижня.

"Гроші для цього є", — сказав він і додав, що також обговорювалися постачання палива у грудні, січні та лютому.

Крім того, каже він, про постачання вугілля змогли домовитися й інші компанії, що входять до української енергетичної мережі.

Крім того, він підтвердив інформацію, що Україна почала закуповувати вугілля у Казахстану, проте через блокування транзиту Росією його доставлятимуть не залізничним, а морським шляхом через Тамань.

Шмигаль також наголосив, що нестача вугілля спостерігається в усьому світі, оскільки через різкий вихід з локдауну, видобувні компанії не встигли наростити виробництво.

Як повідомлялося раніше, з 1 листопада 2021 року Росія офіційно зупинила постачання вугілля в Україну.

"Телеграф" своєю чергою поцікавився думкою експертів, які розповіли про те, чи справді Україна може залишитися без енергії та тепла взимку.

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