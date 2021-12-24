Украинцы винят Зеленского в провале подготовки к отопительному сезону - опрос

Мировой энергетический кризис оказался лишь на втором месте.

Большинство украинцев считает, что в энергетическом кризисе виноват лично президент Владимира Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Разумкова.

60% опрошенных возлагают ответственность за проваленную подготовку к отопительному сезону на президента или на подчиненные ему властные структуры. Еще 23% считают, что в происходящем виноват кризис на мировом рынке энергоносителей. И лишь 7% убеждены, что ответственными являются местные власти.

Также большинство опрошенных винят действующую власть в том, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси. К такому мнению склоняются 45% опрошенных.

При этом 32% считают такой шаг вынужденной мерой для обеспечения страны электричеством. Впрочем, 14% убеждены, что этот шаг является предательством интересов страны.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря на территории всей Украины (кроме временно оккупированных территорий) методом "лицом к лицу". Всего было опрошено 2005 человек. Предельная погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось ранее, согласно данным свежего опроса КМИС, Зеленский возглавил антирейтинг политиков, за которых украинцы не станут голосовать на следующих выборах. Тем самым он обошел своего предшественника Петра Порошенко и представителей ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука.