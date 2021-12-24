Укр

Украинцы винят Зеленского в провале подготовки к отопительному сезону - опрос

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
86
Украинцы нашли ответственного за проблемы с отопительным сезоном в стране
Украинцы нашли ответственного за проблемы с отопительным сезоном в стране

Мировой энергетический кризис оказался лишь на втором месте.

Большинство украинцев считает, что в энергетическом кризисе виноват лично президент Владимира Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Разумкова.

60% опрошенных возлагают ответственность за проваленную подготовку к отопительному сезону на президента или на подчиненные ему властные структуры. Еще 23% считают, что в происходящем виноват кризис на мировом рынке энергоносителей. И лишь 7% убеждены, что ответственными являются местные власти.

Также большинство опрошенных винят действующую власть в том, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси. К такому мнению склоняются 45% опрошенных.

При этом 32% считают такой шаг вынужденной мерой для обеспечения страны электричеством. Впрочем, 14% убеждены, что этот шаг является предательством интересов страны.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря на территории всей Украины (кроме временно оккупированных территорий) методом "лицом к лицу". Всего было опрошено 2005 человек. Предельная погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось ранее, согласно данным свежего опроса КМИС, Зеленский возглавил антирейтинг политиков, за которых украинцы не станут голосовать на следующих выборах. Тем самым он обошел своего предшественника Петра Порошенко и представителей ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Теги:
#Рейтинг #Опрос #Отопительный сезон #Владимир Зеленский
Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП
В регионах
Маршрутка с 20 детьми перевернулась в Запорожской области, есть пострадавшие (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП
Маршрутка с 20 детьми перевернулась в Запорожской области, есть пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дата публикации
Категория
Эксперты высказали ряд претензий к политике Офиса президента Украины
"Пока не пострадал ни один топ-коррупционер и этому есть конкретная причина": каким для Украины был 2021 год
Дата публикации
Категория
Фейки распространяют через анонимные телеграм-каналы и медиа
Россия засыпает Украину своими фейками: названы главные темы
Дата публикации
Категория
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти
"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)