Українці звинувачують Зеленського у провалі підготовки до опалювального сезону — опитування

Світова енергетична криза виявилася лише на другому місці.

Більшість українців вважає, що в енергетичній кризі винен особисто президент Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром Разумкова.

60% опитаних покладають відповідальність за провалену підготовку до опалювального сезону на президента чи підпорядковані йому владні структури. Ще 23% вважають, що у цьому винна криза на світовому ринку енергоносіїв. І лише 7% переконані, що відповідальною є місцева влада.

Також більшість опитаних звинувачують чинну владу в тому, що Україна відновила постачання електроенергії з Білорусі. На таку думку схиляються 45% опитаних.

При цьому 32% вважають такий крок вимушеним заходом для забезпечення країни електрикою. Втім, 14% переконані, що цей крок є зрадою інтересів країни.

Опитування проводилося з 24 листопада по 1 грудня на території всієї України (крім тимчасово окупованих територій) методом "віч-на-віч". Усього було опитано 2005 осіб. Гранична похибка не перевищує 2,3% із ймовірністю 0,95.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними свіжого опитування КМІС, Зеленський очолив антирейтинг політиків, за яких українці не голосуватимуть на наступних виборах. Тим самим він обійшов свого попередника Петра Порошенка та представників ОПЗЖ Юрія Бойка та Віктора Медведчука.