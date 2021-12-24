Рус

Українці звинувачують Зеленського у провалі підготовки до опалювального сезону — опитування

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
86
Українці знайшли відповідального за проблеми з опалювальним сезоном у країні
Українці знайшли відповідального за проблеми з опалювальним сезоном у країні

Світова енергетична криза виявилася лише на другому місці.

Більшість українців вважає, що в енергетичній кризі винен особисто президент Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром Разумкова.

60% опитаних покладають відповідальність за провалену підготовку до опалювального сезону на президента чи підпорядковані йому владні структури. Ще 23% вважають, що у цьому винна криза на світовому ринку енергоносіїв. І лише 7% переконані, що відповідальною є місцева влада.

Також більшість опитаних звинувачують чинну владу в тому, що Україна відновила постачання електроенергії з Білорусі. На таку думку схиляються 45% опитаних.

При цьому 32% вважають такий крок вимушеним заходом для забезпечення країни електрикою. Втім, 14% переконані, що цей крок є зрадою інтересів країни.

Опитування проводилося з 24 листопада по 1 грудня на території всієї України (крім тимчасово окупованих територій) методом "віч-на-віч". Усього було опитано 2005 осіб. Гранична похибка не перевищує 2,3% із ймовірністю 0,95.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними свіжого опитування КМІС, Зеленський очолив антирейтинг політиків, за яких українці не голосуватимуть на наступних виборах. Тим самим він обійшов свого попередника Петра Порошенка та представників ОПЗЖ Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

Теги:
#Рейтинг #Опитування #Опалювальний сезон #Володимир Зеленський
Запорізька поліція встановлює обставини ДТП
В регіонах
Маршрутка з 20 дітьми перекинулася у Запорізькій області, є постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Запорізька поліція встановлює обставини ДТП
Маршрутка з 20 дітьми перекинулася у Запорізькій області, є постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Категорія
Експерти висловили низку претензій до політики Офісу президента України
"Поки не постраждав жоден топ-корупціонер і тому є конкретна причина": яким для України був 2021 рік
Дата публікації
Категорія
Фотографії Бубира розповсюджували восени, коли намагалися його знайти
"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)
Дата публікації
Категорія
Фейки поширюють через анонімні телеграм-канали та медіа
Росія засипає Україну своїми фейками: названо головні теми