Бюджетные перечисления от игорного бизнеса составили смешную сумму
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Именно такая сумма указана в официальном отчете Госказначейства.
За девять месяцев 2021 года легальный игорный бизнес в бюджет страны принес 127 гривен и 3 копейки налогов.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на официальный отчет Госказначейства.
В строке "Налог на прибыль от осуществления букмекерской деятельности и азартных игр (в том числе казино) указана сумма в 127,03 грн.
Очевидно, что эта сумма никак не может соответствовать действительности, учитывая, что множество операторов ведут свою деятельность уже несколько месяцев.
Отметим, что за весь год нардепы так и не смогли принять законопроект 2713-д, регулирующий налогообложение азартных игр. Кроме того, не введена и система онлайн-мониторинга, позволяющая отслеживать обороты операторов и реальные доходы от азартных игр.
Напомним, что 14 июля 2020 года депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.
А в ноябре прошлого года в Украине появилась интерактивная карта заведений игорного бизнеса, с помощью которой можно будет отследить количество данных заведений.
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