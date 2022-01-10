Бюджетные перечисления от игорного бизнеса составили смешную сумму

Именно такая сумма указана в официальном отчете Госказначейства.

За девять месяцев 2021 года легальный игорный бизнес в бюджет страны принес 127 гривен и 3 копейки налогов.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на официальный отчет Госказначейства.

В строке "Налог на прибыль от осуществления букмекерской деятельности и азартных игр (в том числе казино) указана сумма в 127,03 грн.

Очевидно, что эта сумма никак не может соответствовать действительности, учитывая, что множество операторов ведут свою деятельность уже несколько месяцев.

Отметим, что за весь год нардепы так и не смогли принять законопроект 2713-д, регулирующий налогообложение азартных игр. Кроме того, не введена и система онлайн-мониторинга, позволяющая отслеживать обороты операторов и реальные доходы от азартных игр.

Напомним, что 14 июля 2020 года депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.

А в ноябре прошлого года в Украине появилась интерактивная карта заведений игорного бизнеса, с помощью которой можно будет отследить количество данных заведений.