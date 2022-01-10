Бюджетні перерахування від грального бізнесу склали мізерну суму

Саме таку суму вказано в офіційному звіті Держказначейства.

За дев’ять місяців 2021 року легальний гральний бізнес до бюджету країни приніс 127 гривень та 3 копійки податків.

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на офіційний звіт Держказначейства.

У рядку "Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) вказано суму в 127,03 грн.

Очевидно, що ця сума ніяк не може відповідати дійсності, враховуючи, що багато операторів ведуть свою діяльність уже кілька місяців.

Зазначимо, що за весь рік нардепи так і не змогли ухвалити законопроект 2713-д, який регулює оподаткування азартних ігор. Крім того, не запроваджено і систему онлайн-моніторингу, що дозволяє відстежувати обороти операторів та реальні доходи від азартних ігор.

Нагадаємо, що 14 липня 2020 року депутати ухвалили закон, який регулює ринок азартних ігор.

А у листопаді минулого року в Україні з’явилася інтерактивна карта закладів грального бізнесу, за допомогою якої можна буде відстежити кількість цих закладів.