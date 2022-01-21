Гетманцев обманом пытается защитить провальную работу Налоговой - нардеп Холодов

Все победные реляции по поводу успешной работы Налоговой службы ни что иное, как обман Даниила Гетманцева, утверждает замглавы финкомитета Рады Холодов.

Под видом якобы достижений Государственной налоговой службы (ГНС) Украины на поприще сбора налогов глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев путем подтасовки фактов выдает провал деятельности этой государственной структуры, кадровой политикой которой он сильно опекается.

Об этом заявляет народный депутат Украины, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов (фракция "Слуга народа").

"Глава комитета Даниил Гетманцев рассказывает о впечатляющих успехах налоговой – плюс 10 млрд год к году по январю, плюс 22,5 млрд год к году, перевыполнение планов, "перемога" и так далее. Связано это якобы с кадровой очисткой и блокировкой скруток. Именно этим мотивирована крайне сомнительная кадровая политика в ГНС, на которую глава комитета в последнее время имеет очень большое влияние. Но. На самом деле Даниил Александрович путает поступления в бюджет с пополнением НДСных спецсчетов. Учитывать эти пополнения в своих победных реляциях не нужно, кроме случаев, когда победой считается развал бизнес-процессов", — пишет парламентарий.

В доказательство своих слов он приводит показатели поступлений налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2021 года, которые составили 16,3 млрд грн.

"НДС — налог на потребление, поэтому он растёт естественным путём в результате инфляции. Инфляция за 2021 год составила 10%. То есть даже если ничего не делать, НДС январь к январю должен вырасти на те самые 10 инфляционных процентов, что даёт нам 16,3 + 1,6 = 17,9 млрд грн", — отмечает Холодов.

Минфин же, по его словам, на январь-2022 довёл налоговой план в 17,3 млрд грн — ниже уровня инфляции.

"За январь 2021 года с (экс-главой ГНС Алексеем — ред.) Любченко и (бывший и.о. главы ГНС Евгением — ред.) Олейниковым рост поступлений год к году составил 48%, по НДС — 168%. А тут всего лишь 22%, из которых половину (10%) делает годовая инфляция? Впечатляющий результат", — с сарказмом пишет нардеп.

Он отмечает, что план поступлений на первый квартал 2022 года был сильно занижен именно для того, чтобы потом пиариться на его превышении.

"То есть, если (первый замминистра финансов Украины Денис— ред.) Улютин занизит план еще сильнее, например, до 3 млрд – то инфографики будут выглядеть еще красивее. Только представьте себе: превышение плана в 10 раз, вот это да, вот это реформа!", — иронизирует Холодов.

При этом он констатирует, что к реальности такие "достижения" не имеют никакого отношения: "На данный момент, по информации Казначейства, поступления от налоговой отстают от таковых на аналогичную дату прошлого года минимум на 1 млрд (по состоянию на 19 января)".

В этом контексте нардеп приводит в пример деятельность Государственной таможенной службы, которая на все то же 19 января "в плюсе" на 5,5 млрд грн.

Подводя итог, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пишет: "Все попытки защищать налоговую, как это происходит в комитете, — это просто обман. Но скрыть его невозможно. Все же умеют считать. За пиар одного конкретного главы комитета придется платить всем".