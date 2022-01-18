Не прячьте ваши денежки: как власть будет выводить зарплаты в конвертах на "белый свет"

По словам Даниила Гетманцева, более 95% бизнеса платят зарплату в конвертах, но экономисты считают это большим преувеличением

Теневые зарплаты не дают покоя чиновникам, и их можно понять. Заработные платы в конвертах – это недополучение бюджетом налогов, а ведь власти могли бы их потратить эти средства с большой пользой. По крайней мере, сами чиновники в этом абсолютно уверены.

На днях депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем интервью привел интересные цифры. По его словам, более 95% бизнеса платит своим сотрудникам зарплату в конвертах полностью либо частично.

Не слишком ли преувеличены эти цифры, почему повышения минималки и штрафов оказывается недостаточно, чтобы переломить ситуацию и какие реальные меры могут сделать нерабочими укоренившиеся "относительно законные" схемы по уклонению от уплаты налогов? Эти вопросы "Телеграф" обсудил с экономистами.

Цифры "с потолка"

"Это массовое явление, но сложно говорить о какой-то точной цифре, — заявил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него статистика по теневым зарплатам. — Как вы предлагаете ее получить? Опрос провести? Вы получаете зарплату в конвертах? Я уверен, что да. Все СМИ платят зарплату в конвертах. По моим оценкам, больше 95% бизнеса платят зарплату в конвертах полностью либо частично".

Эти "95% от Гетманцева" вызвали у большинства опрошенных "Телеграфом" экономистов неприятие. Так, экономист Андрей Мартынюк отметил, что "цифры взяты с потолка", а финансист Сергей Фурса придерживается мнения, что глава Комитета несколько "перегнул" в цифрах.

"Тут вопрос, как считать эти 95%, — пояснил Фурса. – Возможно, если учитывать ФОПов, то можно выйти на такие показатели. Но если считать процент людей, которые получают зарплаты, то цифры точно не соответствуют действительности".

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По словам экономиста Всеволода Степанюка, Даниил Гетманцев по своему обыкновению сгущает краски, чтобы оправдать свои разрушительные для украинской экономики действия.

"Подавляющее большинство юридических лиц платят зарплату вполне официально, наличка в конвертах возможна разве что в сфере торговли, на рынках, в мелких магазинах и т.п., — считает Степанюк. – Никаких 95% зарплат в конвертах конечно же нет. Даже если допустить, что в торговле и сфере услуг порядка половины дохода платится наемным работникам в конверте, выйдет не более 20% от всех зарплат в Украине".

В то же время экономист Александр Гаврутенко считает, что в данном случае Гетманцев весьма близок к истине.

"У бизнеса нет никакой рациональной причины переплачивать сборы с фонда оплаты труда, когда есть возможность безнаказанно их уменьшать, — констатировал экономист. – Могу даже предположить, что "более 95%" было сказано, чтобы не признавать, что все 100% так или иначе прибегают к подобной практике".

В планах – отменить упрощенку?

Понятно, что власть спит и видит, как бы половчее вывести деньги украинцев на белый свет. В том же интервью Даниил Гетманцев рассказал, что уже разработал законопроект, который предполагает объединении ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора в единый налог с уменьшением эффективной ставки. Документом предлагается снизить эффективную ставку с нынешних 37% до 30%, а в перспективе – до 25%.

Правда, "легко и приятно" украинцам все равно не будет. Потому что законопроект о снижении налогов – пока в планах, а вот ужесточение финансового мониторинга – весьма близкая реальность.

"Финансовый мониторинг будет ужесточаться, хотим мы этого или нет. Это не наше требование, не наша выдумка. Мы часть цивилизованного мира, который ужесточает финансовый мониторинг", — сказал Гетманцев.

Также он отметил, что "не относится позитивно" к механизму, при котором предприятия для снижения налоговой нагрузки оформляют своих сотрудников как физлиц-предпринимателей, и назвал это схемой по уклонению от налогов в рамках действующего законодательства. По словам главы Комитета, такие возможности будут сокращаться.

"Нет смысла понижать ставки налогов, если мы оставим возможность платить зарплату через ФОП, ведь даже сниженные ставки будут все равно больше, чем 5%", — пояснил Гетманцев свою мысль.

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Александр Гаврутенко с главой комитета согласен, и даже более того: он назвал оформление сотрудников ФОПами мошенничеством, когда путем обмана и злоупотребления доверием обкрадывается государство. И, говорит эксперт, при такой трактовке и соответствующих правовых последствиях можно было бы значительно снизить применение этой схемы, а то и вовсе ее искоренить.

В то же время Всеволод Степанюк уверен, что в использовании для оптимизации налогов сотрудничества с физлицами-предпринимателями, никакого нарушения закона нет.

"Оптимизация в рамках законодательства не является уходом от налогов. И странно, что председатель налогового комитета этого не знает, — говорит Степанюк. – Очевидно, что Гетманцев хочет отменить упрощенную систему налогообложения и ликвидировать частных предпринимателей, как явление, поэтому и говорит чушь".

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак добавляет: оформление предприятиями сотрудников как физлиц-предпринимателей – это не только "схема", но и мера, которая, например, позволила переманить бизнес-структуры из Беларуси, когда представителям айти-сектора соседней страны это понадобилось.

"И если это был стратегический шаг открытости, который обязательно исправят как только "всех пересчитают", то это своеобразный сигнал для бизнеса: пора искать новую страну для своих корпораций, — говорит Орыщак. – Но мне кажется, что самое время задуматься и депутатам: готовы ли они сделать Украину катастрофически нищей? Если IT-сектор будет переезжать, кто из платежеспособных останется в Украине? Кто будет ходить в рестораны, кто будет покупать квартиры и машины, да и в целом, кто будет создавать средний показатель спроса на различные группы товаров?".

Кто первый начал?

По словам Максима Орыщака, уход от уплаты налогов – это стандартная схема по увеличению личного дохода.

"Люди готовы не иметь трудового стажа, считаться самозанятыми, получать зарплату в конвертах – лишь бы увеличить личный доход, — отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". — По данным международных организаций, уровень бедности в Украине превышает 50% от всего населения, за чертой бедности находится около 19 млн украинцев. Веры в поддержку государства нет, и на пенсию люди, в большинстве своем, уже даже не рассчитывают. Так что нет ничего удивительного, что бизнес уходить в тень: конверты являются обоюдно выгодным решением для работодателя и сотрудника".

Этой ситуации не видно конца потому, что бизнес видит от текущей власти сплошной негатив, продолжает эксперт. Поборы, коррупция, крышевание не закончились. И повышения минималки и штрафов для выбеливания зарплат будет недостаточно, так как сокращать маржу по прибыли в пользу государства бизнес не готов. Нет понимания, что они получат взамен, кроме новых поборов, и улучшения качества жизни правящей элиты.

"Достаточно вспомнить новость весной 2021 года, когда депутаты и чиновники задекларировали криптовалюты на 75 млрд грн, — говорит Орыщак. – Бизнес себе такого позволить не может, тут все заняты рутиной и попытками заработать. И хотя вряд ли представители бизнеса будут об этом открыто говорить, очевидно, что высокий уровень доверия правящие элиты в нашей стране таким образом получат нескоро".

Максим Орыщак говорит, что сложившееся положение вещей напоминает ему анекдот: "Подсудимый, почему вы ограбили банк? – Так он первый начал!".

"Обложены со всех сторон"

Ситуация с выплатой зарплат в конвертах действительно критическая, соглашается президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. И это является прямым следствием неэффективной экономической политики, тянущейся десятилетиями.

"Основная причина — чрезмерная налоговая нагрузка на заработные платы, — уверен Вовченко. — Налоги с зарплат в Украине выше, чем аналогичные налоги во многих развитых странах — США, Великобритании, Израиле, но при этом сами зарплаты в разы ниже. Кроме того, у нас огромные налоги на потребление: акцизы, автомобили, недвижимость. То есть украинцы обложены налогами со всех сторон".

Процесс выведения зарплат из тени – небыстрый, и первое, что нужно сделать, – это снизить налоговую нагрузку на зарплаты, говорит Вовченко.

Второй шаг – фундаментальный: реформирование налоговой системы. По словам эксперта, налоги должны быть источником развития государства для защиты и процветания его граждан. Но в Украине вопросы, куда идут налоги и насколько разумно они распределяются, во-первых, вечные, во-вторых, риторические.

"Мы видим ежегодно массу наглядных примеров неэффективного использования средств налогоплательщиков, но еще больше того, чего мы вообще не видим, — говорит Вовченко. — Поэтому уровень доверия к институтам власти в Украине критически низок, и для решения этого вопроса понадобится комплексный подход".

Власть должна видеть в лице бизнеса ключевого партнера, целью сотрудничества с которым является развитие экономики Украины, а не "дойную корову" для закрытия своих потребностей, резюмировал экономист.