Гетьманцев обманом намагається захистити провальну роботу Податкової — нардеп Холодов

Усі переможні реляції щодо успішної роботи Податкової служби ні що інше, як обман Данила Гетманцева, стверджує заступник голови фінкомітету Ради Андрій Холодов.

Під виглядом нібито досягнень Державної податкової служби (ДПС) України у сфері збору податків голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев шляхом підтасовування фактів видає провал діяльності цієї державної структури, кадровою політикою якої він дуже опікується.

Про це заявляє народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов (фракція "Слуга народу").

"Голова комітету Данило Гетманцев розповідає про вражаючі успіхи податкової — плюс 10 млрд рік до року по січню, плюс 22,5 млрд рік до року, перевиконання планів, "перемога" і так далі. Пов’язано це нібито з кадровим очищенням та блокуванням скруток. Саме цим мотивована вкрай сумнівна кадрова політика в ДПС, на яку голова комітету останнім часом має дуже великий вплив. Але. Насправді Данило Олександрович плутає надходження до бюджету з поповненням ПДВшних спецрахунків. Враховувати ці поповнення у своїх переможних реляціях не потрібно, крім випадків, коли перемогою вважається розвал бізнес-процесів", — пише парламентарій.

На доказ своїх слів він наводить показники надходжень податку на додану вартість (ПДВ) у січні 2021 року, які становили 16,3 млрд грн.

"ПДВ — податок на споживання, тому він зростає природним шляхом у результаті інфляції. Інфляція за 2021 рік склала 10%. Тобто навіть якщо нічого не робити, ПДВ січень до січня має зрости на ті самі 10 інфляційних відсотків, що дає нам 16,3+1,6=17,9 млрд грн", — зазначає Холодов.

Мінфін же, за його словами, на січень-2022 довів податковий план у 17,3 млрд грн — нижче за рівень інфляції.

"За січень 2021 року з (ексголовою ДПС Олексієм — ред.) Любченком і (колишнім в.о. голови ДПС Євгеном — ред.) Олійниковим зростання надходжень рік до року склало 48%, з ПДВ — 168%. А тут всього лише 22%, у тому числі половину (10%) робить річна інфляція? Вражаючий результат", — із сарказмом пише нардеп.

Він зазначає, що план надходжень на перший квартал 2022 року був занижений саме для того, щоб потім піаритися на його перевищенні.

"Тобто, якщо (перший заступник міністра фінансів України Денис — ред.) Улютін занизить план ще сильніше, наприклад, до 3 млрд — то інфографіки виглядатимуть ще красивіше. Тільки уявіть собі: перевищення плану в 10 разів, ось це так, ось це реформа!", — іронізує Холодов.

При цьому він констатує, що до реальності такі "досягнення" не мають жодного відношення: "Наразі, за інформацією Казначейства, надходження від податкової відстають від таких на аналогічну дату минулого року мінімум на 1 млрд (станом на 19 січня)".

У цьому контексті нардеп наводить як приклад діяльність Державної митної служби, яка на те саме 19 січня "у плюсі" на 5,5 млрд грн.

Підсумовуючи, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики пише: "Усі спроби захищати податкову, як це відбувається в комітеті, — це просто обман. Але приховати його неможливо. Всі ж таки вміють рахувати. За піар одного конкретного голови комітету доведеться платити усім".