В Украине хотя брать налоги по-новому: кого коснется и что нужно знать
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Домохозяйствам хотят разрешить вести бизнес и получать экономические льготы, но есть ряд условий.
Народные депутаты от правящей фракции "Слуга народа" предложили обложить домохозяйства налогом и заодно ввести такое понятие, как "домоэкономика".
Соответствующий документ, инициатором которого стала нардеп Галина Третьякова, обнародован на портале Верховной Рады.
Авторы законопроекта считают, что придание субъектности домохозяйствам позволит активизировать экономическую деятельность и увеличить доходы граждан.
В частности им предложили осуществлять предпринимательскую деятельность без надобности регистрировать ФЛП, однако при этом требуют предоставлять налоговую декларацию каждый год, вести деятельность только членами семьи и иметь доход не выше 8 миллионов гривен в год.
Также там предоставили и список видов деятельности, при которых ФЛП регистрировать необязательно. Туда входят услуги:
- парикмахера и косметолога;
- юридической консультации;
- домашней прислуги и уборки;
- ухода за больными;
- репетиторства;
- ремонта обуви и одежды;
- ремонта и обслуживания музыкальных инструментов;
- розничной торговли;
- перевозок грузов;
- ресторанной деятельности.
О том, как эксперты оценивают инициативу, читайте в материале "Телеграф": Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов.
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