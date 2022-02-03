Укр

В Украине хотя брать налоги по-новому: кого коснется и что нужно знать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Авторы законопроекта считают, что он активизирует экономику Новость обновлена 03 февраля 2022, 21:26
Авторы законопроекта считают, что он активизирует экономику

Домохозяйствам хотят разрешить вести бизнес и получать экономические льготы, но есть ряд условий.

Народные депутаты от правящей фракции "Слуга народа" предложили обложить домохозяйства налогом и заодно ввести такое понятие, как "домоэкономика".

Соответствующий документ, инициатором которого стала нардеп Галина Третьякова, обнародован на портале Верховной Рады.

Авторы законопроекта считают, что придание субъектности домохозяйствам позволит активизировать экономическую деятельность и увеличить доходы граждан.

В частности им предложили осуществлять предпринимательскую деятельность без надобности регистрировать ФЛП, однако при этом требуют предоставлять налоговую декларацию каждый год, вести деятельность только членами семьи и иметь доход не выше 8 миллионов гривен в год.

Также там предоставили и список видов деятельности, при которых ФЛП регистрировать необязательно. Туда входят услуги:

  • парикмахера и косметолога;
  • юридической консультации;
  • домашней прислуги и уборки;
  • ухода за больными;
  • репетиторства;
  • ремонта обуви и одежды;
  • ремонта и обслуживания музыкальных инструментов;
  • розничной торговли;
  • перевозок грузов;
  • ресторанной деятельности.

О том, как эксперты оценивают инициативу, читайте в материале "Телеграф": Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов.

Теги:
#Верховная Рада #Налоги
Президент Зеленский и министр Монастырский
Политика
"У тебя все в порядке"? Фото "Телеграфа" с Зеленским и Монастырским взбудоражило сеть
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Зеленский и министр Монастырский
"У тебя все в порядке"? Фото "Телеграфа" с Зеленским и Монастырским взбудоражило сеть
Дата публикации
Категория
Авторы законопроекта считают, что он активизирует экономику
В Украине хотя брать налоги по-новому: кого коснется и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Пенсионер упал в лифтовую шахту и погиб
"А говорят, в больнице лечат": пенсионер трагически погиб в стационаре под Днепром
Дата публикации
Категория
Дом в котором находился главарь ИГИЛ
Смерть главы "Исламского государства": Байден рассказал, как уничтожили террориста
Дата публикации
Категория
В квартире после взрыва - черным-черно
"Нужна маленькая обувь и вещи для мамы и девочек" – идет сбор помощи для семьи погорельцев из Кропивницкого