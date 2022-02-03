В Украине хотя брать налоги по-новому: кого коснется и что нужно знать

Домохозяйствам хотят разрешить вести бизнес и получать экономические льготы, но есть ряд условий.

Народные депутаты от правящей фракции "Слуга народа" предложили обложить домохозяйства налогом и заодно ввести такое понятие, как "домоэкономика".

Соответствующий документ, инициатором которого стала нардеп Галина Третьякова, обнародован на портале Верховной Рады.

Авторы законопроекта считают, что придание субъектности домохозяйствам позволит активизировать экономическую деятельность и увеличить доходы граждан.

В частности им предложили осуществлять предпринимательскую деятельность без надобности регистрировать ФЛП, однако при этом требуют предоставлять налоговую декларацию каждый год, вести деятельность только членами семьи и иметь доход не выше 8 миллионов гривен в год.

Также там предоставили и список видов деятельности, при которых ФЛП регистрировать необязательно. Туда входят услуги:

парикмахера и косметолога;

юридической консультации;

домашней прислуги и уборки;

ухода за больными;

репетиторства;

ремонта обуви и одежды;

ремонта и обслуживания музыкальных инструментов;

розничной торговли;

перевозок грузов;

ресторанной деятельности.

О том, как эксперты оценивают инициативу, читайте в материале "Телеграф": Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов.