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Новый налог "с подвохом": как мелких предпринимателей в Украине могут лишить субсидий

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Эксперты нашли подвох в семейном налогообложении Новость обновлена 03 февраля 2022, 10:16
Эксперты нашли подвох в семейном налогообложении

По мнению Сергея Родлера, такое нововведение лишь добавит бюрократии

Инициатива по введению в Украине семейного налогообложения является имитацией бурной деятельности, а не действительно дельным предложением.

Такое мнение о законопроекте авторства "слуги" Галины Третьяковой высказал "Телеграфу" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Напомним, что документ предлагает украинцам отчитываться о всех полученных "домохозяйством" доходах. Это суммарное количество полученных финансов для всех членов одной семьи, которые получены из различных источников.

В теории подобный закон может помочь гражданам активизировать экономическую деятельность, потому как домохозяйство сможет стать субъектом бизнеса без регистрации ФОП (ФЛП).

Однако, по мнению Сергея Родлера, подводных камней в этой истории больше. Эксперт говорит, что это лишь поможет чиновникам увеличить количество налогов и одновременно сократить число украинцев, получающих субсидии.

Аналитик поясняет, что налоговая декларация, в которую будут вноситься абсолютно все доходы семьи, прямым образом способна повлиять на назначение субсидии.

"Получается, что речь, скорее, об урезании выплат, а не о заботе о гражданах путем создания особой формы для ведения бизнеса", — отметил Родлер, добавив, что такой формат предпринимательства не слишком хорош, тем более в плане налогов.

Отметим, что в последнее время власть пристально следит за предпринимательством в Украине. При этом многие ФОП не согласны с большинством нововведением, в том числе и требованием касательно ведения бизнеса с помощью обязательного кассового аппарата.

Однако политики не останавливаются: среди новых предложений имеется также и запрет на сотрудничество юридических лиц с ФЛП третьей группы. Благо в министерстве финансов подобную идею оценили не слишком тепло, предложив пока "не трогать" малый и средний бизнес.

Теги:
#Финансы #Законопроект #Налоги #Налогообложение
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