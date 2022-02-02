Укр

В Кабмине против новой идеи Гетманцева для ФОПов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Предложения Гетманцева касаемо налогообложения бизнеса не нравится министру Марченко Новость обновлена 02 февраля 2022, 16:40
Предложения Гетманцева касаемо налогообложения бизнеса не нравится министру Марченко

В министерстве экономики и финансов считают, что давление на предпринимателей нужно слегка снизить

Невозможность для юридического лица трудоустроить сотрудника в качестве ФОП третьей группы является не лучшей инициативой в ближайшее время. Тем более, что предприниматели все еще во многом не смирились с необходимостью иметь РРО для контроля финопераций.

Такое мнение главы министерства экономики Сергея Марченко прозвучало в интервью "Европейской правде", передает "Телеграф".

По словам чиновника, с инициативой ограничить сотрудничество физических лиц-предпринимателей и юрлиц выступил "слуга народа" Даниил Гетманцев. Политик возглавляет комитет ВР по вопросам финансам, однако его решения очень часто критикуются украинцами.

Сергей Марченко же считает, что введение тех же РРО — правильный шаг касаемо "очищения" украинского бизнеса. Однако если затронуть возможность людей трудоустраиваться в качестве ФОП, это может вызвать новую волну недовольства.

"Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних хозяйствующих объектов, малого бизнеса. Это весьма чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я бы принимал с точки зрения […] общественно-политических настроений", — подчеркнул министр.

По его мнению, лучшим вариантом для власти сейчас будет снижения давления на бизнес, что позволит продвигаться к дальнейшим реформам без дополнительных ограничений.

Отметим, что Даниил Гетманцев выступил с предложением ограничить сотрудничество ФОП и юрлиц, т.к. первые, работая в найме, платят в бюджет значительно меньше, чем другие сотрудники. С них "снимается" единый налог — 3-5% от дохода, а также 1430 гривен ЕСВ. Обычные же наемные работники "теряют" на налогах около 42% своей заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему после введения "обязаловки" касательно наличия кассовых аппаратов, многие бизнесмены столкнулись с проблемой вероятных больших убытков. Спойлер — все дело в выросших штрафах.

Также мы давали несколько подсказок для физических лиц-предпринимателей касаемо уплаты отдельных налогов.

Теги:
#Бизнес #Предприниматели #Министерство экономики #ФЛП #Сергей Марченко #ФОП
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