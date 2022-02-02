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У Кабміні проти нової ідеї Гетьманцева для ФОПів

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пропозиції Гетьманцева щодо оподаткування бізнесу не подобається міністру Марченку Новина оновлена 02 лютого 2022, 16:40
Пропозиції Гетьманцева щодо оподаткування бізнесу не подобається міністру Марченку

У міністерстві економіки та фінансів вважають, що тиск на підприємців слід трохи знизити

Неможливість для юридичної особи працевлаштувати співробітника як ФОП третьої групи є не найкращою ініціативою для найближчого майбутнього. Тим більше, що підприємці все ще не змирилися з необхідністю мати РРО для контролю фіноперацій.

Таку позицію озвучив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Європейській правді", передає "Телеграф".

За словами чиновника, з ініціативою обмежити співпрацю фізичних осіб-підприємців та юрособ виступив "слуга народу" Данило Гетьманцев. Політик очолює комітет ВР з питань фінансів, однак його рішення часто критикуються українцями.

Сергій Марченко ж вважає, що запровадження тих же РРО — правильний крок щодо "очищення" українського бізнесу. Однак якщо зачепити можливість людей працевлаштуватися як ФОП, це може викликати нову хвилю невдоволення.

"Я досить обережно підходжу до питання середніх об’єктів господарювання, малого бізнесу. Це дуже чутлива категорія людей. Будь-яке рішення у цій сфері я б ухвалював з погляду […] суспільно-політичних настроїв", — наголосив міністр.

На його думку, найкращим варіантом для влади зараз буде зниження тиску на бізнес, що дозволить просуватися до подальших реформ без додаткових обмежень.

Зазначимо, що Данило Гетьманцев виступив із пропозицією обмежити співпрацю ФОП та юросіб, адже перші, працюючи у наймі, платять до бюджету значно менше, ніж інші працівники. З них "знімається" єдиний податок — 3-5% від доходу, а також 1430 гривень ЄСВ. Звичайні ж наймані працівники "втрачають" на податках близько 42% своєї заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому після введення "обов’язки" щодо наявності касових апаратів, багато бізнесменів зіткнулися з проблемою ймовірних великих збитків. Спойлер — вся справа у штрафах, що виросли.

Також ми давали кілька підказок для фізичних осіб-підприємців щодо сплати окремих податків.

Теги:
#Бізнес #Підприємці #Міністерство економіки #ФОП #Сергій Марченко #ФОП
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