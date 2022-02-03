Новий податок "з каверзою": як дрібних підприємців в Україні можуть позбавити субсидій

На думку Сергія Родлера, таке нововведення лише додасть бюрократії.

Ініціатива щодо запровадження в Україні сімейного оподаткування є імітацією бурхливої діяльності, а не дійсно слушною пропозицією.

Таку думку щодо законопроєкту авторства "слуги" Галини Третьякової висловив "Телеграфу" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Нагадаємо, що документ пропонує українцям звітувати про всі отримані "домогосподарством" доходи. Це сумарна кількість отриманих фінансів всім членів однієї сім’ї, які отримані з різних джерел. Теоретично подібний закон може допомогти громадянам активізувати економічну діяльність, оскільки домогосподарству в такому разі дозволять стати суб’єктом бізнесу без реєстрації ФОП (ФОП).

Однак, на думку Сергія Родлера, підводних течій в цій історії більше. Експерт стверджує, що це лише допоможе чиновникам збільшити кількість податків та одночасно скоротити кількість українців, які отримують субсидії.

Аналітик пояснює, що податкова декларація, до якої будуть вноситись абсолютно всі доходи сім’ї, здатна прямо вплинути на призначення субсидії.

"Виходить, що йдеться, скоріше, про урізання виплат, а не про турботу про громадян шляхом створення особливої форми для ведення бізнесу", — зазначив Родлер, додавши, що такий формат підприємництва не надто хороший, тим більше у плані податків.

Зазначимо, що останнім часом влада уважно стежить за підприємництвом в Україні. При цьому чимало ФОПів не згодні з більшістю нововведенням, у тому числі вимогою щодо ведення бізнесу за допомогою обов’язкового касового апарату.

Однак політики не зупиняються: серед нових пропозицій є також і заборона співпраці юридичних осіб з ФОП третьої групи. Втім, у міністерстві фінансів подібну ідею оцінили не надто тепло, запропонувавши поки "не чіпати" малий та середній бізнес.