В Україні хочуть брати податки по-новому: кого торкнеться і що треба знати

Домогосподарствам хочуть дозволити вести бізнес та отримувати економічні пільги, але є низка умов.

Народні депутати від правлячої фракції "Слуга народу" запропонували оподаткувати домогосподарства і заодно ввести таке поняття, як "домоекономіка".

Відповідний документ, ініціатором якого стала нардеп Галина Третьякова, оприлюднено на порталі Верховної Ради.

Автори законопроєкту вважають, що надання суб’єктності домогосподарствам дозволить активізувати економічну діяльність та збільшити доходи громадян.

Зокрема, їм запропонували здійснювати підприємницьку діяльність без потреби реєструвати ФОП, проте при цьому вимагають надавати податкову декларацію щороку, вести діяльність лише членами сім’ї та мати доход не вище 8 мільйонів гривень на рік.

Також там надали список видів діяльності, за яких ФОП реєструвати необов’язково. Туди входять послуги:

перукаря та косметолога;

юридичної консультації;

домашньої прислуги та прибирання;

догляду за хворими;

репетиторства;

ремонту взуття та одягу;

ремонту та обслуговування музичних інструментів;

роздрібної торгівлі;

перевезень вантажів;

ресторанної діяльності

Про те, як експерти оцінюють ініціативу, читайте у матеріалі "Телеграф": Шматок сиру у податковій мишоловці: у Раді вигадали нові проблеми для дрібних бізнесменів.