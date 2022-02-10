Что будет с курсом доллара в Украине: банкир указала на важный момент

Заметных скачков доллара пока не предвидится

Эксперты считают, что в настоящее время угроз для стабильности украинской национальной валюты нет.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько в комментарии UBR.

"Спрос на гривневую ликвидность со стороны агропроизводителей постепенно будет увеличиваться", — говорит она.

Золотько указала, что это в добавку к спокойному ходу торгов на межбанке и снижение уровня доходности украинских еврооблигаций свидетельствует о том, что в ближайшие несколько дней заметных скачков стоимости доллара не предвидится.

По ее прогнозам, торги в четверг завершатся умеренным укреплением гривны, а ее курс будет колебаться в рамках 27,83-28,1 гривны за доллар.

Как сообщалось, аналитик Roboforex Андрей Гойлов ранее озвучил прогноз, что в марте колебания курса доллара не будут слишком заметными. Американская валюта в первый месяц весны будет оставаться на уровне 27,90 до 28,20 грн. Что касается евро, то тут он дает прогноз на уровне 31,75 до 32,25 грн. Среди основных факторов, которые могут повлиять на курс гривны, остается угроза вторжения России, а также подорожание энергоносителей и выплата части госдолга.