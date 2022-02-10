Що буде з курсом долара в Україні: банкір вказала на важливий момент

Помітних стрибків долара поки що не передбачається

Експерти вважають, що наразі загроз для стабільності української національної валюти немає.

Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько у коментарі UBR.

"Попит на гривневу ліквідність з боку агровиробників поступово збільшуватиметься", — каже вона.

Золотько вказала, що це на додаток до спокійного ходу торгів на міжбанку та зниження рівня прибутковості українських єврооблігацій свідчить про те, що в найближчі кілька днів помітних стрибків вартості долара не передбачається.

За її прогнозами, торги у четвер завершаться помірним зміцненням гривні, а її курс коливатиметься в рамках 27,83-28,1 гривні за долар.

Як повідомлялося, аналітик Roboforex Андрій Гойлов раніше озвучив прогноз, що у березні коливання курсу долара не будуть надто помітними. Американська валюта в перший місяць весни залишатиметься на рівні 27,90 до 28,20 грн. Щодо євро, то тут він дає прогноз на рівні 31,75 до 32,25 грн. Серед основних факторів, що можуть вплинути на курс гривні, залишається загроза вторгнення Росії, а також подорожчання енергоносіїв та виплата частини держборгу.