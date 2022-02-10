Рус

Що буде з курсом долара в Україні: банкір вказала на важливий момент

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
Курс долара Новина оновлена 10 лютого 2022, 14:36
Курс долара

Помітних стрибків долара поки що не передбачається

Експерти вважають, що наразі загроз для стабільності української національної валюти немає.

Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько у коментарі UBR.

"Попит на гривневу ліквідність з боку агровиробників поступово збільшуватиметься", — каже вона.

Золотько вказала, що це на додаток до спокійного ходу торгів на міжбанку та зниження рівня прибутковості українських єврооблігацій свідчить про те, що в найближчі кілька днів помітних стрибків вартості долара не передбачається.

За її прогнозами, торги у четвер завершаться помірним зміцненням гривні, а її курс коливатиметься в рамках 27,83-28,1 гривні за долар.

Як повідомлялося, аналітик Roboforex Андрій Гойлов раніше озвучив прогноз, що у березні коливання курсу долара не будуть надто помітними. Американська валюта в перший місяць весни залишатиметься на рівні 27,90 до 28,20 грн. Щодо євро, то тут він дає прогноз на рівні 31,75 до 32,25 грн. Серед основних факторів, що можуть вплинути на курс гривні, залишається загроза вторгнення Росії, а також подорожчання енергоносіїв та виплата частини держборгу.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Новини СНД
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Навчальні воєнні дії триватимуть 10 днів
Навчання РФ та Білорусі: наскільки близько вони до України, карта
Дата публікації
Категорія
Український бізнесмен Олександр Ярославський
ЗМІ повідомили про смертельну аварію з кортежем Ярославського - сам бізнесмен уже дав коментар
Дата публікації
Категорія
Усіх співробітників евакуювали з будівлі
Біля мерії Кривого Рогу пролунав вибух: деталі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Автомобіль збив двох дівчаток на переході
Дівчатка, збиті водієм під наркотою у Запоріжжі, перебувають у комі: лікар розповів про їхні шанси вижити
Дата публікації
Категорія
Іван Шмуратко
Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022