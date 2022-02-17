Гривна стабилизируется? Сколько будет стоить доллар в Украине

При этом сложными называют не 2022, а последующие два года.

На фоне новостей про отвод части вооружения России от украинских границ, национальная валюта укрепила позиции.

Позитивные настроения на рынке отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "УНИАН". По его мнению, гривна стабилизируется в рамках 28,0 — 28,2 за доллар США. Одной из причин он назвал прекращение скупки валюты спекулянтами. Также положительное влияние на состояние гривны оказали заявления других стран, в частности Германии, США, Канады, о выделении Украине финансовой помощи.

Согласно данным Нацбанка на 17 февраля за доллар просят 28,09 грн.

Что будет дальше?

Американский финансист, миллиардер и инвестор Рэй Далио считает, что уже через год доллар может обесцениться, пишет Forbes, его статус как резервной валюты может пошатнуться. Он отметил, что в финансовом плане 2023 год ожидается непростым, а 2024 еще более трудным. Все из-за политических трансформаций в 2022 в Китае и США и вероятных геополитических конфликтов.

Что у украинцев с "заначкой"

Согласно данным с сайта "Минфин", больше половины граждан накоплений не имеет — результаты опросов показали, что не откладывают на "черный день" 54% украинцев. И при этом только 11% хватит накоплений на полгода и более. Не откладывают люди из-за невысокого уровня доходов (68%), наличия кредитов (9%) и приверженности к спонтанным покупкам (6%).

Ранее "Телеграф" писал, что валютные эксперты по-разному оценивают перспективы покупки доллара в феврале.