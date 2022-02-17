Гривня стабілізується? Скільки буде коштувати долар в Україні

При цьому складними називають не 2022, а наступні два роки.

На тлі новин про відведення частини озброєння Росії від українських кордонів національна валюта зміцнила позиції.

Позитивні настрої на ринку наголосив керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі "УНІАН". На його думку, гривня стабілізується у межах 28,0 — 28,2 за долар США. Однією з причин він назвав припинення скуповування валюти спекулянтами. Також позитивний вплив на стан гривні надали заяви інших країн, зокрема Німеччини, США, Канади щодо виділення Україні фінансової допомоги.

За даними Нацбанку, на 17 лютого за долар просять 28,09 грн.

Що буде далі?

Американський фінансист, мільярдер та інвестор Рей Даліо вважає, що вже через рік долар може знецінитися, пише Forbes, його статус як резервної валюти може похитнутись. Він зазначив, що у фінансовому плані 2023 рік очікується непростим, а 2024 ще складнішим. Все через політичні трансформації у 2022 році в Китаї та США і ймовірні геополітичні конфлікти.

Що в українців із "заначкою"

За даними сайту "Мінфін", більш ніж половина громадян накопичень не має — результати опитувань показали, що не відкладають на "чорний день" 54% українців. І при цьому лише 11% вистачить накопичень на пів року та більше. Не відкладають люди через невисокий рівень доходів (68%), наявність кредитів (9%) та схильність до спонтанних покупок (6%).

Раніше "Телеграф" писав, що валютні експерти по-різному оцінюють перспективи купівлі долара у лютому.