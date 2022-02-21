Украина и ЕС достигли рекордного товарооборота, в планах – объединение энергосистем

Одним из ключевых вопросов Украины остается тема международных грузоперевозок

В этом году Украина планирует завершить долгосрочные проекты, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом шла речь во время встречи украинской делегации с представителями Евросоюза в Брюсселе, сообщает вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Прошлый год продемонстрировал, что ЕС является нашим основным торговым партнером. Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом вырос на 35% и составил 62,5 миллиарда долларов", — отметила Свириденко.

В настоящее время одним из ключевых вопросов Украины остается тема международных грузоперевозок. В частности, планируется начать диалог с Еврокомиссией по заключению нового Соглашения по либерализации автоперевозок.

Среди приоритетов правительства министерка также выделила необходимость внедрения "экологизации" промышленного и аграрного производства для повышения конкурентоспособности украинского продукта на европейских рынках.

"Не менее важным направлением сотрудничества является интеграция энергетических рынков Украины и ЕС. В ближайшее время мы проведем тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от энергосистемы России и Беларуси. Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в дальнейшем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E", – рассказывает министр экономики.

Параллельно наше государство инициирует программу термомодернизации домов. В частности, в текущем году планируют провести утепление 5000 домов. Это позволит сэкономить энергоресурсы, а также дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики.

"Активная работа по улучшению украинско-европейского сотрудничества – это лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России. Ведь положительные результаты экономического роста являются действенным оружием в борьбе с военной агрессией", — подчеркнула Юлия Свириденко.