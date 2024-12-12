Теперь вы видели все: Иван Марунич исполнил песню о "Патроне" под симфонический оркестр (видео)

Музыкальная группа Karta Svitu выступала на концерте к зимним праздникам.

Президентский оркестр исполнил песню "Пес Патрон". Этим видео на одной из соцсетей поделился фронтмен группы KARTA SVITU Иван Марунич.

Выступление состоялось во время рождественского концерта YUNA AWARDS. Лауреаты вживую исполнили свои лучшие хиты и премьерные песни вместе с симфоническим оркестром.

История успеха

Группа Karta Svitu – это настоящий культурный феномен украинской музыкальной сцены. Их трек "Пес Патрон" мгновенно покорил сердца миллионов украинцев, став настоящим гимном стойкости и героизма.

Миссия превыше музыки

Музыканты Karta Svitu подчеркивают, что быть артистом сегодня — это не только играть концерты, но и быть активным участником общественных процессов. Каждое их выступление — мощное напоминание о поддержке Вооруженных Сил Украины, о том, что победа зависит от каждого из нас.

Признание и награды

Профессиональное признание не заставило себя ждать. Группа получила престижную музыкальную награду Yuna, что подтвердило высокий уровень их творчества. Десятки благотворительных концертов доказали: для Karta Svitu музыка — инструмент единения и поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ubrave и оркестр почетного караула президентской бригады собрали украинских артистов для патриотического попурри в честь Дня Вооруженных Сил Украины. Этот проект особенный не только из-за его музыкальной ценности, но и из-за его глубокого символического значения.