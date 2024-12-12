Тепер ви бачили все: Іван Марунич виконав пісню про "Патрона" під симфонічний оркестр (відео)

Музичний гурт Karta Svitu виступав на концерті до зимових свят

Президентський оркестр виконав пісню "Пес Патрон". Цим відео на одній із соцмереж поділився фронтмен гурту KARTA SVITU Іван Марунич.

Виступ відбувся під час різдвяного концерту "YUNA AWARDS. Лауреати наживо виконали свої найкращі хіти та прем’єрні пісні разом із симфонічним оркестром.

Історія успіху

Гурт Karta Svitu – це справжній культурний феномен української музичної сцени. Їхній трек "Пес Патрон" миттєво підкорив серця мільйонів українців, ставши справжнім гімном стійкості та героїзму.

Місія понад музику

Музиканти Karta Svitu наголошують: бути артистом сьогодні — це не лише грати концерти, а й бути активним учасником суспільних процесів. Кожен їхній виступ — це потужне нагадування про підтримку Збройних Сил України, про те, що перемога залежить від кожного з нас.

Визнання та нагороди

Професійне визнання не забарилося. Гурт отримав престижну музичну нагороду Yuna, що підтвердило високий рівень їхньої творчості. Десятки благодійних концертів довели: для Karta Svitu музика — це інструмент єднання та підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ubrave та оркестр почесної варти президентської бригади зібрали українських артистів для патріотичного попурі на честь Дня Збройних Сил України. Цей проєкт є особливим не тільки через його музичну цінність, але й через його глибоке символічне значення.