Україна та ЄС досягли рекордного товарообігу, у планах – об'єднання енергосистем

Одним із ключових питань України залишається тема міжнародних вантажоперевезень

Цього року Україна планує завершити довгострокові проєкти, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також втілити низку "зеленсих програм". Про це йшлося під час зустрічі української делегації з представниками Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Минулий рік вкотре продемонстрував, що ЄС є нашим основним торговим партнером. Товарообіг між Україною та Європейським Союзом зріс на 35% і сягнув 62,5 мільярда доларів", — зазначила Свириденко.

Наразі одним з ключових питань для України лишається тема міжнародних вантажних перевезень. Зокрема, планується розпочати діалог з Єврокомісією з укладення нової Угоди щодо лібералізації автоперевезень.

Серед пріоритетів Уряду міністерка також виділила необхідність впровадження "екологізації" промислового та аграрного виробництва задля підвищення конкурентноздатності українського продукту на європейських ринках.

"Не менш важливим напрямом співпраці є інтеграція енергетичних ринків України та ЄС. Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від енергосистеми Росії й Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E", — розповідає міністерка економіки.

Паралельно наша держава ініціює програму термомодернізації будівель. Зокрема, цього року планують провести утеплення 5000 будинків. Це дозволить заощадити енергоресурси, а також додатково стимулювати окремі галузі економіки.

"Активна робота над покращенням українсько-європейської співпраці – це найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії. Адже позитивні результати економічного зростання є найдієвішою зброєю у боротьбі з військовою агресією", — наголосила Юлія Свириденко.