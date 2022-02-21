Parimatch Ukraine уплатила более 260 млн гривен в госбюджет в 2021-2022 в поддержку спорта, медицины и образования

Parimatch Ukraine (юридическое лицо – ООО "Париматч") стало первым легальным букмекером в Украине в 2021 году. С тех пор компания системно инвестирует в украинский спорт, программы социальной ответственности и благотворительность. А еще платит лицензионные платежи – в 2022 году компания вторично уплатила в государственный бюджет страны 131,4 млн гривен: 108 млн — ежегодная плата за лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности и 23,4 млн — ежегодная плата за лицензию на казино в сети интернет.

"Получение лицензий – важный шаг. Parimatch Ukraine, как первый легальный букмекер и лидер индустрии азартных игр, второй год подряд демонстрирует, что такое честный и ответственный бизнес. Ведь само соблюдение законов обеспечивает развитие экономики, инвестиции в отечественный спорт, защиту для каждого украинского потребителя и соблюдение принципов ответственной игры", – подчеркивает Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Всего за 2 года Parimatch Ukraine уплатила 262,8 млн гривен в госбюджет Украины. Согласно закону об игорном бизнесе, все денежные поступления направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. Первый легальный букмекер второй год подряд уплачивает тройной размер ежегодной платы за лицензии на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, а также на проведение азартных игр казино в интернете. Главная причина сверхвысокой стоимости лицензий в Украине – проект закона 2713-д по изменениям не принят до сих пор, а Государственная система онлайн-мониторинга не введена в эксплуатацию.

Легализация игровой индустрии в Украине позволяет говорить о ней как о новой точке роста для экономики страны. Но для этого необходимо найти баланс интересов основных заинтересованных сторон: представителей государственной власти, регулятора, операторов азартных игр, неправительственных организаций и ассоциаций.