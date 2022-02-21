Parimatch Ukraine сплатила понад 260 млн гривень в держбюджет у 2021-2022 на підтримку спорту, медицини і освіти

Parimatch Ukraine (юридична особа – ТОВ "Паріматч") стала першим легальним букмекером в Україні у 2021 році. Відтоді компанія системно інвестує в український спорт, програми соціальної відповідальності та благодійність. А ще сплачує ліцензійні платежі – у 2022 році компанія вдруге сплатила до державного бюджету країни 131,4 млн гривень: 108 млн гривень щорічна плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності та 23,4 млн щорічна плата за ліцензію на казино в мережі інтернет.

"Отримання ліцензій – важливий крок. Parimatch Ukraine, як перший легальний букмекер і лідер індустрії азартних ігор, другий рік поспіль демонструє, що таке чесний і відповідальний бізнес. Адже саме дотримання законів забезпечує розвиток економіки, інвестиції у вітчизняний спорт, захист для кожного українського споживача та дотримання принципів відповідальної гри", – підкреслює Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Загалом за 2 роки Parimatch Ukraine сплатила 262,8 млн гривень в держбюджет України. Відповідно до закону про гральний бізнес, всі грошові надходження спрямовані на підтримку медицини, спорту, науки, культури і освіти країни. Перший легальний букмекер другий рік поспіль сплачує потрійний розмір щорічної плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, а також на проведення азартних ігор казино в інтернеті. Головна причина надвисокої вартості ліцензій в Україні — проєкт закону 2713-д щодо змін не прийнятий досі, а Державна система онлайн-моніторингу не введена в експлуатацію.

Легалізація гральної індустрії в Україні дозволяє говорити про неї як про нову точку зростання для економіки країни. Але для цього необхідно знайти баланс інтересів основних зацікавлених сторін: представникам державної влади, регулятора, операторів азартних ігор, неурядових організацій та асоціацій.