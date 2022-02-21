Что будет с курсом доллара в Украине до конца недели: прогнозы аналитиков

Эксперты рассказали, что будет с долларом в Украине

В течение недели, с 20 по 26 февраля, доллар США скорее всего будет расти в отношении украинской гривны, считают аналитики.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что на этой неделе доллар не опустится ниже психологической отметки в 28 гривен, а будет удерживаться в районе 28,05-28,45 грн/$.

Что касается евро, то, по его словам, стоит ожидать, что его стоимость будет на уровне около 32,45 грн.

Руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что стоит быть готовыми к курсу 28,3-28,55 грн/$ из-за сохранения напряжения на Донбассе, а также вероятности того, что там активизируются боевые действия.

В свою очередь аналитик TeleTrade Сергей Родлер выразил более оптимистичное мнение, что доллар может опуститься до 28 гривен. По его словам, это связано с тем, что та часть населения, которая поддалась паническим настроениям, уже закупила иностранные валюты и продолжают их держать.

"Украинцы более спокойны, поскольку отследить и угнаться за проходящими событиями и курсовыми колебаниями на рынке проблематично", — сказал он.

Как сообщалось, ранее звучали прогнозы о том, что доллар может подняться выше 29 гривен уже на этой неделе, поскольку на Западе не видят существенного отведения российских войск от границы Украины, что заставляет их сохранять убеждение о том, что риски эскалации ситуации остаются высокими.