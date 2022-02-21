Що буде з курсом долара в Україні до кінця тижня: прогнози аналітиків

Експерти розповіли, що буде із доларом в Україні

Протягом тижня, з 20 по 26 лютого, долар США швидше за все зростатиме щодо української гривні, вважають аналітики.

Про це пише OBOZREVATEL.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що на цьому тижні долар не опуститься нижче за психологічну позначку у 28 гривень, а утримуватиметься в районі 28,05-28,45 грн/$.

Щодо євро, то, за його словами, варто очікувати, що його вартість буде на рівні близько 32,45 грн.

Керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин вважає, що варто бути готовими до курсу 28,3-28,55 грн/$ через збереження напруги на Донбасі, а також ймовірність того, що там активізуються бойові дії.

Своєю чергою аналітик TeleTrade Сергій Родлер висловив оптимістичнішу думку, що долар може опуститися до 28 гривень. За його словами, це пов’язано з тим, що частина населення, яка піддалася панічним настроям, вже закупила іноземні валюти й продовжує їх тримати.

"Українці спокійніші, оскільки відстежити та наздогнати за подіями, що проходять, і курсовими коливаннями на ринку проблематично", — сказав він.

Як повідомлялося, раніше звучали прогнози про те, що долар може піднятися вище 29 гривень вже цього тижня, оскільки на Заході не бачать суттєвого відведення російських військ від кордону України, що змушує їх зберігати переконання, що ризики ескалації ситуації залишаються високими.