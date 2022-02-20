Рус

Долар може піднятися до 29 гривень вже наступного тижня: аналітик назвав умову

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Курс долара в Україні залежить від ситуації на Донбасі Новина оновлена 20 лютого 2022, 14:46
Курс долара в Україні залежить від ситуації на Донбасі

Долар може піднятися до 29 гривень, проте панікувати поки що не варто.

Ситуація на Донбасі та геополітична обстановка навколо України залишаються основними факторами, що впливають на курс долара у нашій країні.

Про це сказав голова відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі "Сегодня".

Зокрема, він зазначив, що оскільки країни Заходу не бачать суттєвого відведення російських військ від кордону, це змушує їх зберігати переконання про високі ризики ескалації конфлікту. Це, своєю чергою, впливає на те, як нерезиденти поводяться на фінансових ринках.

"Портфель ОВДП нерезидентів з початку лютого знизився на 4,7 млрд гривень, а з початку року на 15,8 млрд гривень", — сказав він.

Водночас він вказує, що внутрішні гравці зберігають спокій, оскільки наздогнати за стрибками курсу долара та змінами у політичній ситуації дуже складно. Нацбанк же наразі робить кроки щодо згладжування, щоб уникнути різких стрибків на фінансовому ринку.

За словами Шевчишина, не виключено, що долар в Україні підніметься вище за 29 гривень вже наступного тижня, проте якщо геополітична ситуація не зміниться, то валюта США залишатиметься в межах 28-28,5 гривні.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, які фактори впливають на курс гривні та про те, що аналітики очікують побачити на табло обмінників у найближчому майбутньому.

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют
Еммануель Макрон
Україна
Макрон після Путіна зателефонував Зеленському: що відомо зараз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон
Макрон після Путіна зателефонував Зеленському: що відомо зараз
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває безперервно 8 років
У нас війна з РФ надовго і Україні час переходити в дипломатичний наступ – Андрій Сенченко
Дата публікації
Категорія
Курс долара в Україні залежить від ситуації на Донбасі
Долар може піднятися до 29 гривень вже наступного тижня: аналітик назвав умову
Дата публікації
Категорія
ЗСУ зазнали втрат
Обстріли на Донбасі: названо імена загиблих та поранених бійців ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Посол України в Японії Сергій Корсунський
Через російську загрозу Україна стала центром уваги в Японії: інтерв’ю українського посла Корсунського