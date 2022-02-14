Що буде з курсом долара на тлі чуток про близьке вторгнення РФ: прогноз

Які фактори формуватимуть курс валют цього тижня. Як може повпливати інфляція у США на українську гривню. Що буде з валютою у разі вторгненя Росії.

Минулий тиждень на валютному ринку було відносно спокійно і гривня дещо укріпила свої позиції. Проте, після переговорів у норманському форматі, які не увінчалися успіхом, почались валютні гойдалки через страх вторгнення Росії на територію України.

У НБУ вчасно зорієнтувалися і вийшли на міжбанк із продажем валюти, тим самим знизивши градус напруги щодо курсу. Але гривню і далі будуть випробовувати на міцність, це ми зможемо помітити вже найближчим часом. Про фактори, що формуватимуть курс валют розповідає сайт Мінфін.

Нерезиденти

Важливим фактором, який впливає на коливання гривні є нерезиденти – власники великих пакетів українських гривневих ОВДП, якщо вони будуть зберігати відносний спокій щодо можливого вторгнення РФ, то на гривню буде менше тиску. У разі якщо нерезиденти повірять у війну, то можливий січневий сценарій, коли іноземці вийшли з українського боргу. Якщо це станеться, НБУ буде змушене витрачати золоті резерви для погашення позапланової девальвації гривні, як уже було на початку року.

Міжнародний фактор

Зовнішнім фактором, який може вплинути на український міжбанк є позапланове засідання ФРС США, 14 січня, приводом до якого стала стрімка інфляція в Америці, яка побила всі рекорди й сягнула позначки 7,5%.На засіданні буде розглянуто авансову ставку та ставку дисконтування. Ключової ставки серед тем для обговорення немає, але всі розуміють, що навіть оголошені питання та дії щодо них можуть призвести до подальшого рішення ФРС США щодо підвищення відсоткової ставки в межах до 50 базових пунктів уже в березні. Якщо таке рішення буде прийнято, похитнуться всі сегменти світового фондового та ресурсного ринків. Це відобразиться не тільки на курсі долара і євро відносно гривні, а й на вартості зовнішніх позик для України. Вплине це й на ціни на всі основні статті нашого експорту.

Поки рішення ФРС США невідоме, та вже можна сказати, що воно вплине на увесь світ. Після його оголошення підуть відповіді від усіх центральних банків, насамперед, — ЄЦБ.

Паніка серед населення

Через нестабільну геополітичну ситуацію в Україні, вогню в яку додають західні ЗМІ, на гривню можуть тиснути окремі групи покупців валюти, які за певних сценаріїв можуть активізуватись щодо оплати своїх контрактів.

Також ще одним фактором активізації цієї групи є вплив зовнішнього фактора – у США 21 лютого будуть відзначати День президентів, тому міжбанк України працюватиме на ТОМі – непопулярній формі розрахунку долара. Більшість клієнтів старатимуться закрити свої угоди до настання цього дня, не пізніше четверга-п’ятниці цього тижня, що також додасть певної активності в торгах.

Період податкових платежів

Укріпленню гривні частково може допомогти період податкових платежів у клієнтів, на який також буде тиснути курс валют першої половини цього тижня. Якщо курс буде утримуватись, то компанії зможуть швидко закрити свої борги та не притримувати кошти. Якщо курс зросте, то експортери довго тягнутимуть з розрахунками, що в результаті також спровокує зростання курсу.

У цьому випадку все залежить від НБУ, його оперативності та цінників на валюту, які стануть визначальними факторами у формуванні тижневого курсу.

Готівковий ринок

Готівковий ринок не надто підтримав спроби розігріти курс минулої п’ятниці на негативному тлі навколо України і поки що активно не гратиме "на підвищення".

Причиною пасивності стали попит населення у межах норми та поточний заробіток обмінників, який зараз влаштовує своїх власників. Для готівкового ринку зараз найважливішим є втримання клієнта та регулярність його операцій. Втрачати клієнтуру, вигравши один раз зайві 2−3 копійки на доларі або до 5 копійок на євро, вони точно не захочуть.

Впливати на курс готівковий ринок зможе лише у випадку, якщо січневі проблеми знову повторяться, чого поки що по прогнозах не очікують.

Підтримати гривню допоможе і День Святого Валентина, адже люди активно вкладаються в подарунки, здаючи валюту, що допоможе посилити потік коштів до баків та обмінників фінкомпаній.

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Прогноз котирувань міжбанку та готівкового курсу на тиждень

На міжбанку основними факторами для формування курсу на наступні 7 днів є:

великі гравці, що здійснюватимуть купівлю/продаж валюти та податковий період;

інтервенції НБУ, їх обсяги, оперативність проведення, курси;

стан долара та євро на зовнішньому ринку, особливо після оприлюднення рішення ФРС США;

операції нерезидентів на первинному та вторинному ринках ОВДП;

аукціон облігацій Міністерства фінансів 15 лютого.

Очікується, що з 14 по 18 лютого коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 27,80−28,35 гривень, а євро — в межах дуже широкого коридору 31,40−32,70 гривень.

На готівковому валютному ринку

Зараз готівковий ринок спирається на настрої міжбанку та попит серед клієнтів, цього тижня ця тенденція продовжиться.

"Мінфін" прогнозує на 14−18 лютого коридор:

за готівковим доларом: в обмінниках фінкомпаній — у межах 27,75 — 28,35 грн. при спреді (різниця між кращими цінами купівлі та продажі валюти — Ред.) 15−25 коп; у банках — 27,70 — 28,45 грн при спреді в межах до 20−25 коп.\

за готівковим євро: в обмінниках фінкомпаній — у межах 31,40 — 32,70 грн. при спреді в межах до 25 коп; у банках — 31,40−32,80 грн при спреді до 25−30 коп.

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