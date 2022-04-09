россия находится в состоянии "выборочного дефолта": что это значит

Теперь у россии есть лишь 30 дней, чтобы не допустить полномасштабного дефолта

Одно из крупнейших в мире рейтинговых агентство Standard& Poor's (S&P) снизило рейтинг россии до уровня SD (выборочный дефолт).

Об этом говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C с негативным прогнозом.

"Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", — говорится в сообщении S&P.

Теперь у россии есть 30 дней, чтобы не допустить полномасштабного дефолта. Однако эксперты агентства выражают сомнения, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с тем доходом, который был предусмотрен.

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Что такое "выборочный дефолт"

"S&P присваивает выборочный рейтинг дефолта, когда считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств", — пояснили в информагентстве Reuters.

Напомним, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм. Уже 29 марта официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказался выплачивать российский газ в рублях. При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от россии. После ЕС от оплаты российского газа рублями отказались страны G7 и Япония.