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Что будет с курсом доллара в Украине до конца мая: прогноз экономиста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс доллара в мае сильно прыгать не будет Новость обновлена 05 мая 2022, 20:11
Курс доллара в мае сильно прыгать не будет

На курс может повлиять принятие закона об увеличении налогов

Экономический эксперт Даниил Монин дал прогноз по курсу доллара в Украине до конца мая. По его мнению, на смену курса может повлиять принятие законопроекта об увеличении налогов.

Такое мнение он озвучил в комментарии "Телеграфу".

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По словам эксперта, до конца мая курс доллара в Украине останется в пределах 32-43 гривен на наличном рынке, однако потом колебания курса будут зависеть от разных факторов.

"Могут приобрести значение множество не лучших для национальной валюты факторов, например, принятие законопроекта №7311 с его увеличением налогов. Последние увеличат платежи импортеров, а значит, поднимут спрос на валюту и заставят бизнес покупать ее активнее и дороже, чем сейчас", — назвал Монин один из возможных факторов риска.

По его мнению, этот фактор сможет нивелировать грамотная политика НБУ, в противном случае — ситуация только ухудшится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменение курса доллара в Украине связано с повышением спроса на товары не критического импорта, а до конца месяца резкого колебания ждать не стоит – цена зависит от баланса валют. Ожидается цена около 32-33 грн за один доллар.

Теги:
#Украина #Валюта #Прогноз #Курс гривны #Май #Курс доллара #Даниил Монин
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