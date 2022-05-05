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Що буде з курсом долара в Україні до кінця травня: прогноз економіста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс долара у травні сильно стрибати не буде Новина оновлена 05 травня 2022, 20:11
Курс долара у травні сильно стрибати не буде

На курс може повпливати ухвалення закону про збільшення податків

Економічний експерт Данило Монін дав прогноз щодо курсу долара в Україні до кінця травня. На його думку, на зміну курсу може повпливати ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків.

Таку думку він озвучив у коментарі виданню "Телеграф".

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За словами експерта, до кінця травня курс долара в Україні залишиться у межах 32-43 гривень на готівковому ринку, однак потім коливання курсу залежатимуть від різних факторів.

"Можуть набути значення безліч не найкращих для національної валюти факторів, наприклад, прийняття законопроєкту №7311 з його збільшенням податків. Останні збільшать платежі імпортерів, а отже піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — назвав Монін один із можливих факторів ризику.

На його думку, цей фактор зможе нівелювати грамотна політика НБУ, в протилежному разі — ситуація тільки погіршиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зміна курсу долара в Україні пов’язана з підвищенням попиту на товари не критичного імпорту, а до кінця місяця різкого коливання чекати не варто — ціна залежить від балансу валют. Очікується ціна близько 32-33 грн за один долар.

Теги:
#Україна #Валюта #Прогноз #Курс гривні #Травень #Курс долара #Данило Монін
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