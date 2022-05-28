"Американские горки" для гривны: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в начале июня

Курс гривны может существенно меняться на следующей неделе

В Украине курс доллара на наличном рынке поднялся до 36,40 грн при покупке и к 36,65 при продаже. Однако на следующей неделе он и вовсе может достичь 38 гривен.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, в период с 30 мая по 5 июня курс доллара может колебаться в рамках 36-38 гривен, что связано с высокой активностью спекулянтов на рынке.

Он отметил, что отмена части ограничений НБУ привела к тому, что гривна укрепилась, а стоимость доллара упала с 38,4 до 36,5 грн. Но в то же время он указал, что в последнее время появляется все больше новостей о дефиците бюджета, сокращении социальных выплат и задержках в поступлении финансовой помощи. Также на позициях гривны негативно сказывается и продолжающаяся война и дальнейшее уничтожение украинской инфраструктуры.

Орыщак говорит, что все это неизбежно скажется на курсе доллара, а также подтолкнут тех украинцев, у кого еще остались накопления в гривне, искать способы купить доллары или другую валюту.

Как сообщалось ранее, известный украинский экономист Михаил Кухар рассказывал, что война приведет к повсеместному снижению уровня средних зарплат, однако после достижения определенного минимума они начнут расти очень высокими темпами.