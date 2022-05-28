"Американські гірки" для гривні: аналітик розповів, що буде з курсом долара на початку червня

Курс гривні може суттєво змінюватися наступного тижня

В Україні курс долара на готівковому ринку піднявся до 36,40 грн при купівлі та до 36,65 при продажу. Проте наступного тижня він може досягти 38 гривень.

Про це у коментарі "Сегодня" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, у період з 30 травня до 5 червня курс долара може коливатися в рамках 36-38 гривень, що пов’язано з високою активністю спекулянтів на ринку.

Він зазначив, що скасування частини обмежень НБУ призвело до того, що гривня зміцнилася, а вартість долара впала з 38,4 до 36,5 грн. Але водночас він зазначив, що останнім часом з’являється все більше новин про дефіцит бюджету, скорочення соціальних виплат та затримки у надходженні фінансової допомоги. Також на позиціях гривні негативно позначається і війна, що триває, і подальше знищення української інфраструктури.

Орищак каже, що все це неминуче позначиться на курсі долара, а також спонукають тих українців, у кого ще залишилися накопичення у гривні, шукати способи купити долари чи іншу валюту.

Як повідомлялося раніше, відомий український економіст Михайло Кухар розповідав, що війна призведе до повсюдного зниження рівня середніх зарплат, проте після досягнення певного мінімуму вони зростатимуть дуже високими темпами.