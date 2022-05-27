Це війна: економіст оцінив, як в Україні впадуть зарплати

Наразі бідніють усі українці, але це триватиме недовго, обіцяє економічний експерт

Незважаючи на важкий військовий період і коливання курсу валют, економіка України почне стрімко зростати, перш ніж середня зарплата опуститься нижче граничної позначки в $400.

Про це відомий український економіст Михайло Кухар висловився в рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

У ході розмови звернули увагу на те, що ціни в Україні зростають, а зарплати не змінюються, через що українці, які мають доходи та заощадження у національній валюті, біднішають.

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"І ті, хто має заощадження в доларах, будуть біднішими. Зростання гривневих цін на 20%, навіть якщо у тебе така ж кількість доларів, все одно менше товарів купиш, — підкреслив Кухар. — Так, шановний мій друг, це війна. І це ще не найгірші наслідки”.

Економіст зауважив, що Україна вперше в новітній історії зіткнулася з такою кількістю мігрантів, — якщо раніше заробітчани в середньому переводили в Україну $1,2 млрд, то зараз навпаки спостерігається відтік валюти у розмірі $3 млрд, які переводять на життя біженцям за кордон.

Проте є гранична точка, нижче за яку середня зарплата в Україні не повинна опуститися, перш ніж піде знову на зріст.

"До війни була середня зарплата 615 доларів, а в Києві — 925 доларів. Ми не очікуємо, що середня зарплата впаде менше 400 доларів. А потім вони почнуть зростати галопуючими темпами", — дав прогноз Кухар.

Нагадаємо, раніше експерти у фінансах озвучили свої рецепти відновлення української економіки.