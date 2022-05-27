Економіці України пророкують фантастичний стрибок вгору: експерт назвав терміни

Економіст вважає, що вже наступні три роки Україна почне відновлюватися рекордними темпами

Упродовж більш ніж десяти років після завершення війни українська економіка показуватиме фантастичні темпи зростання завдяки коштам, які прийдуть на відновлення України.

Таку думку висловив старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Кухар наголосив, що у другому кварталі року українська економіка пережила найважчий спад, але вже у третьому та четвертому кварталі буде помітне її оновлення завдяки поступовому відновленню роботи бізнесу.

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Експерт нагадав, що, на думку більшості військових експертів, війна закінчиться до кінця 2022 року Перемогою України, після чого до країни почнуть надходити обіцяні 200 млрд. доларів золотовалютних резервів росії.

"Темпи економічного зростання та відновлення, які будуть 2023-2035 роках, коли прийдуть 200 млрд, стануть найкращими роками, — зауважив він. — Україна ніколи не бачила таких грошей. Це не може не призвести до фантастичного зростання".

"Україна буде найбільш зростаючою економікою, зараз вона найбільш недооцінена, а наступні три роки будуть фантастичні темпи зростання", — підсумував Кухар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував рецепти відновлення української економіки від експертів.